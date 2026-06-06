El romance histórico entre la música de Shakira y la Copa del Mundo sumará un capítulo dorado en tierras aztecas. La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) oficializó que la multipremiada cantautora colombiana ha sido seleccionada para presentar de manera oficial ‘Dai Dai’, la canción que servirá como el himno institucional de la Copa del Mundo 2026.
El majestuoso e histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México será el escenario encargado de albergar esta puesta en escena el próximo jueves 11 de junio, sirviendo como la primera de las tres ceremonias de apertura pautadas para esta inédita edición norteamericana organizada de forma conjunta con Canadá y los Estados Unidos. El show musical iniciará formalmente una hora y media antes del pitazo inicial del partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica.
Un junte afro-latino y un desfile de estrellas
Para la interpretación en vivo de ‘Dai Dai’, Shakira compartirá los micrófonos con el aclamado exponente nigeriano Burna Boy, consolidando una poderosa fusión de ritmos globales sobre la cancha mexicana.
Sin embargo, el espectáculo de la Gran Manzana Azteca no se limitará a la pareja estelar; la FIFA ha diseñado un robusto despliegue de celebridades internacionales que forman parte del cancionero oficial del torneo, confirmándose las participaciones en los segmentos musicales previos de figuras de la talla de:
- J Balvin
- Danny Ocean
- Maná
- Alejandro Fernández
- Belinda
- Tyla, Lila Downs y Los Ángeles Azules
Goles por la educación: El trasfondo social del tema
Fiel a las políticas de impacto comunitario, el organismo rector del balompié destacó que el lanzamiento de “Dai Dai” tiene un propósito que va mucho más allá del mero entretenimiento comercial. La difusión del tema forma parte de un programa de responsabilidad social global en alianza con la organización Global Citizen y el Fondo de la FIFA.
La meta institucional es recaudar una suma de 100 millones de dólares al concluir la Copa del Mundo. Estos recursos económicos serán destinados íntegramente a financiar proyectos globales que aseguren el acceso al deporte y a una educación de alta calidad para niños y niñas en condiciones de extrema vulnerabilidad en diversas partes del mundo.
Un récord inalcanzable: De Ciudad de México a Nueva Jersey
Con su aparición en el Estadio Azteca, la barranquillera grabará su nombre con letras de molde en la historia de los espectáculos deportivos al sellar su cuarta participación oficial en las bandas sonoras y ceremonias de la FIFA, sumándose a su icónico historial:
- Alemania 2006: Con la vibrante presentación de “Hips Don’t Lie – Bamboo”.
- Sudáfrica 2010: Convirtiendo al “Waka Waka (Esto es África)” en el tema oficial más exitoso de la historia.
- Brasil 2014: Liderando el cierre de la Copa del Mundo en el Estadio Maracaná con el tema “La La La”.
Para coronar con broche de oro, el protagonismo de Shakira en este 2026 no terminará en suelo mexicano. La FIFA ratificó que la colombiana también ha sido reservada de manera exclusiva para encabezar el codiciado espectáculo de entretenimiento de la gran final del Mundial, pautada para celebrarse el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.