Shakira vuelve a los Mundiales. La artista colombiana más icónica del planeta anunció este miércoles que será la encargada de interpretar el himno oficial del Mundial de Fútbol 2026, con una canción titulada “Dai Dai” que estará disponible el próximo 14 de mayo.

El anuncio llegó a través de sus redes sociales, acompañado de un fragmento del tema y un video grabado en el histórico Estadio Maracaná de Río de Janeiro:

“Desde el Estadio Maracaná, aquí está ‘Dai Dai’, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Disponible el 14/5. ¡Estamos listos!”

¿Qué significa “Dai Dai”?

El título de la canción viene del italiano — “dai” significa “vamos”. Un grito de aliento universal que encaja perfectamente con el espíritu de un torneo que reunirá a 48 selecciones de todo el mundo en México, Estados Unidos y Canadá a partir del 11 de junio.

El video: Maracaná, fuego y cuatro balones históricos

El teaser de un minuto y siete segundos ya da pistas de lo que será la producción completa. Shakira aparece vestida con camiseta amarilla y shorts azules, acompañada de bailarines en el escenario más emblemático del fútbol sudamericano.

La escenografía incluye cuatro balones oficiales de Mundiales anteriores: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y el “Trionda” del Mundial Norteamérica 2026. Un guiño a la historia del torneo y al propio legado de Shakira en él.

El video cierra con la frase “We Are Ready” — Estamos listos — y una panorámica del Maracaná iluminado con fuegos artificiales.

Burna Boy: la colaboración multicultural

“Dai Dai” contará con la participación del cantante nigeriano Burna Boy, uno de los artistas más influyentes del afrobeats mundial. La combinación de los ritmos caribeños de Shakira con el sonido africano de Burna Boy promete una canción que represente la diversidad del planeta — exactamente lo que un himno mundialista debe ser.

La reina de los Mundiales

Para Shakira, este no es territorio desconocido. Es, de hecho, su terreno favorito. La colombiana ya ha protagonizado dos de los himnos más recordados en la historia de los Mundiales:

“Waka Waka (This Time for Africa)” — Sudáfrica 2010

— Sudáfrica 2010 “La La La (Brazil 2014)” — Brasil 2014

Ambas canciones se convirtieron en fenómenos globales que trascendieron el torneo y siguen sonando en estadios de todo el mundo más de una década después. Con “Dai Dai”, Shakira busca completar una trilogía mundialista que la consolide como la figura musical más emblemática de la FIFA.

El Mundial que se acerca

El Mundial 2026 arranca el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Será el torneo más grande de la historia con 48 selecciones y 104 partidos disputados en tres países. Y ahora tiene su himno.

Con Shakira cantando, el mundo ya está listo.