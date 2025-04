Simeone declaró sobre el presente del Atlético de Madrid: “Antes eran posibilidades; hoy, realidades” El técnico del Atlético de Madrid evitó lamentos tras las eliminaciones en Champions y Copa del Rey, y remarcó que su equipo dejó huella enfrentando de igual a igual a gigantes como Real Madrid y Barcelona

06/04/2025 · 08:25 AM

Diego Pablo Simeone habló con firmeza y convicción en la previa del encuentro ante el Sevilla. Lejos de detenerse en lo ocurrido en las últimas semanas, el entrenador del Atlético de Madrid prefirió enfocarse en el presente, en el crecimiento de su equipo y en el valor que tiene dejar una herencia competitiva a las próximas generaciones de futbolistas rojiblancos. Para el argentino, los desafíos que antes eran sueños hoy son realidades concretas.

“Antes eran posibilidades; hoy, realidades”

Con más de una década al frente del banquillo colchonero, Simeone se expresó con perspectiva histórica. Para él, la evolución del club no se mide solo en títulos, sino en el cambio de mentalidad. “Desde que llegué, siempre busqué hacer crecer al Atlético. Y siento que todavía hay mucho por delante. Lo que nos entusiasma es el legado que estamos dejando. Antes decíamos ‘ojalá’, ahora competimos. Esa diferencia es inmensa”, aseguró.

Aunque el Atlético quedó fuera de la Copa del Rey y la Champions League, el técnico rescató el nivel con el que se midieron ante dos colosos como el Real Madrid y el Barcelona. “Jugamos de igual a igual. Eso es parte del legado que están dejando estos jugadores. Lo que arrancaron en 2013 y 2014 sigue vivo en los chicos de hoy”, señaló con orgullo.

Sin mirar atrás: “Lo anterior ya no sirve”

Fiel a su estilo, el entrenador argentino no quiso revolver lo ocurrido en semanas pasadas. “No tengo ganas de hablar del pasado. Competimos bien, claro, pero ya está. No podemos sacar nada de eso. Ahora lo que importa es Sevilla, nada más”, sentenció.

Simeone sabe que lo más importante es mantener el enfoque. “Tenemos que mejorar, como siempre. Pero el equipo trabaja bien y está comprometido. En este momento, el objetivo es cerrar la temporada peleando en LaLiga con la mejor versión posible”, afirmó.

Una visita exigente: “El Sánchez-Pizjuán es un campo durísimo”

Sobre el duelo ante el Sevilla, Simeone no subestimó al rival, pese a su irregular campaña. “Puede que los resultados no les acompañen, pero el Sevilla compite muy bien. En su estadio siempre nos cuesta, con una afición que empuja y un equipo que no baja los brazos. Será un partido con presión para los dos lados, y veremos quién la maneja mejor”, analizó.

El técnico argentino anticipa un encuentro de alta tensión y sabe que su equipo debe ser inteligente para manejar los momentos de partido. “Habrá tramos donde ellos nos aprieten, otros donde podamos dominar. El desafío es mantener el equilibrio y aprovechar nuestras oportunidades”, explicó.

El rompecabezas del medio campo

Con Rodrigo De Paul fuera por lesión, el Atlético tendrá que reconfigurar su zona media. Simeone habló sobre las alternativas disponibles. “Estamos viendo cómo está Koke, que ya se entrena con normalidad. También tenemos la opción de colocar a Marcos Llorente por dentro, con Molina o César en el lateral. Vamos a decidir lo mejor para el equipo”, adelantó.

Griezmann y la gestión del grupo: “Cada jugador tiene su historia”

Consultado por el momento de Antoine Griezmann, Simeone fue tajante: “No tengo ninguna duda sobre él”. Además, se refirió al modo en que gestiona los altibajos emocionales de sus futbolistas. “Depende de cada uno. Si llevan poco tiempo, si los conozco mucho, si tienen una historia larga o recién están empezando… me apoyo en lo personal para llegarles”, confesó.

Un mensaje claro: competir es el legado

Simeone volvió a dejar en claro cuál es su brújula como entrenador: competir siempre, sin importar el rival ni la instancia. Aunque los resultados en Europa y Copa no fueron los esperados, el técnico argentino se mantiene firme en su discurso de superación constante.

“El legado no es solo ganar. Es demostrar que el Atlético puede estar a la altura de cualquiera. Hoy competimos, y eso no se negocia”, cerró con su habitual contundencia.