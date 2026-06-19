Sin riesgos con el “10”: Brasil preserva a Neymar y no jugará ante Haití Una decisión conservadora en los despachos técnicos.

El astro del Santos y goleador histórico de la Canarinha se quedará en Nueva Jersey completando su recuperación física, postergando su debut en el Mundial 2026 para llegar en plenitud a las fases de eliminación directa.

El esperado regreso de Neymar Jr. a los terrenos de juego con la Selección de Brasil tendrá que esperar una jornada más. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) oficializó que el atacante de 34 años no formará parte de la delegación que se trasladará a Filadelfia para afrontar el compromiso de este viernes ante la selección de Haití, correspondiente a la segunda fecha del Grupo C de la Copa del Mundo 2026.

A pesar de que el futbolista completó el miércoles su primera sesión de entrenamiento formal con el resto del plantel en las instalaciones del Columbia Park en Morristown, el seleccionador Carlo Ancelotti y su cuerpo médico optaron por la cautela. La premisa en el campamento brasileño es evitar a toda costa una recaída en la lesión muscular de grado 2 que sufrió en su pantorrilla derecha a finales de mayo, priorizando su disponibilidad para los cruces de vida o muerte del torneo.

El calvario físico del goleador histórico

La baja de Neymar ante el conjunto caribeño es un eslabón más en el complejo laberinto de lesiones que ha condicionado el tramo final de su carrera profesional en el último trienio. Desde que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco en octubre de 2023 ante Uruguay —un percance que liquidó su paso por el Al-Hilal saudí—, el delantero acumula un alarmante historial médico:

Inactividad prolongada: Estuvo un año completo alejado de las canchas tras la cirugía de rodilla.

El regreso al Santos: Su retorno al “Peixe” a inicios de 2025 se vio torpedeado por cinco lesiones musculares distintas en muslos e isquiotibiales.

Días de baja: El jugador acumula cerca de 700 días de inactividad médica en los últimos tres años debido a desequilibrios crónicos derivados de la falta de ritmo competitivo.

El máximo artillero de la Canarinha (79 goles) no viste la camiseta de su país en un partido oficial desde hace casi tres años, convirtiendo esta cita mundialista en su gran objetivo de redención internacional.

La Canarinha, obligada a convencer sin su estrella

El descarte de Neymar añade presión al planteamiento de Ancelotti para el duelo en Filadelfia. Tras el desabrido empate 1-1 en el debut frente a Marruecos en East Rutherford, la pentacampeona del mundo está obligada no solo a sumar tres puntos ante Haití —el rival de menor jerarquía del sector—, sino a disipar las dudas futbolísticas que dejó la falta de equilibrio y contundencia en su zona medular durante la primera jornada.

Mientras el grueso del grupo busca encarrilar la clasificación en el tablero del Grupo C, el “10” permanecerá en el cuartel general de Nueva Jersey con un plan de trabajo diferenciado de alta intensidad.