“Solo saben dar pases hacia atrás”: La feroz crítica de Casemiro a la nueva generación El experimentado mediocampista brasileño arremete contra el fútbol moderno y la obsesión de los jóvenes por las métricas de precisión, desatando una intensa guerra ideológica entre los defensores del "lírico" juego de posesión y los amantes de la verticalidad tradicional.

El debate sobre la evolución táctica del balompié global ha sumado un componente sumamente explosivo a las puertas de la Copa del Mundo. El veterano mediocampista brasileño del Manchester United, Casemiro, ha encendido la polémica en las redes tras lanzar un dardo envenenado a los futbolistas de la nueva generación, acusándolos de estar completamente abducidos por las métricas individuales y el qué dirán los analistas de datos al término de cada compromiso.

La lapidaria frase, recogida y difundida por el portal especializado SportCatch, expone una de las críticas más crudas que ha recibido el sistema formativo contemporáneo en los últimos años:

“La nueva generación de futbolistas que viene tiene obsesión con las estadísticas. Solo saben dar pases hacia atrás para tener buenos números. Terminan el partido y tienen un 97% de precisión en los pases. ¿Pero qué pases? Debes jugar hacia adelante así pierdas el balón”.

Con estas palabras, el exmadridista ataca de raíz la supuesta falta de rebeldía y verticalidad de los jóvenes, sugiriendo que muchos prefieren la comodidad de un pase de seguridad de dos metros hacia el portero o los centrales antes que arriesgar el balón intentando una asistencia o un pase progresivo que rompa líneas defensivas.

El origen del problema: ¿Futbolistas o robots de academia?

El argumento de Casemiro encontró un fuerte respaldo entre analistas de la vieja escuela y usuarios de plataformas digitales, quienes coinciden en que el fútbol se ha vuelto un deporte excesivamente esquemático, aburrido y predecible. Según varios internautas, la culpa no es enteramente de los jóvenes, sino de las academias de formación actuales, las cuales buscan moldear “robots” que sigan libretos rígidos de posesión —muy al estilo de las pizarras de Pep Guardiola o las órdenes de Luis Enrique en el PSG—, erradicando por completo el arte de la gambeta, el regate callejero y el desparpajo que históricamente caracterizó al fútbol sudamericano.

Para ilustrar el punto del brasileño, algunos aficionados trajeron a la mesa el rendimiento de jugadores verticales como Bruno Fernandes o Kevin De Bruyne; futbolistas que, a pesar de registrar estadísticas mediocres en balones perdidos, duplican las ocasiones de gol generadas y lideran los departamentos de asistencias precisamente porque su mentalidad los obliga a arriesgar y pasar hacia adelante en el último tercio de la cancha.

La réplica de las redes: El contraataque al “leñador”

Como era de esperarse en el ecosistema digital, la caja de comentarios de SportCatch se transformó de inmediato en un campo de batalla ideológico. Los defensores del juego de posición y de la nueva hornada de mediocampistas no tardaron en saltar a la cancha virtual para desmeritar los comentarios del cinco brasileño, utilizando tres argumentos principales:

El dardo a las figuras del Barça: Gran parte de la fanaticada consideró que la descripción de Casemiro fue un ataque directo hacia el estilo de juego histórico de Xavi Hernández, Sergio Busquets y, más recientemente, la joya blaugrana Pedri. “Habla el leñador… demeritó toda la carrera de Xavi y Busquets”, atizó un usuario, mientras que otros recordaron de forma irónica que leyendas de la precisión como Toni Kroos han catalogado públicamente a Pedri como el mejor mediocampista del entorno actual.

El desconocimiento de los “Pases Progresivos”: Los internautas más técnicos tildaron de “anticuado” el análisis de Casemiro, recordándole que en la analítica moderna de datos existe una métrica específica denominada “pases progresivos”, diseñada justamente para diferenciar un pase intrascedente hacia atrás de un envío que avanza el juego hacia el arco rival, desarmando su teoría de que los clubes solo miran el porcentaje general de efectividad.

Críticas a su estilo de juego: El pasado del jugador en el Real Madrid y su actual campaña en el Manchester United tampoco pasaron desapercibidos. Sus detractores le echaron en cara que su carrera se cimentó sobre “dar patadas” y la destrucción del juego, alegando que un futbolista de perfil netamente recuperador no tiene la autoridad estética para criticar la construcción de juego de los creativos.

Con la fanaticada dividida entre quienes añoran el fútbol de antaño y quienes abrazan los mapas de calor y los algoritmos, la bomba de Casemiro deja una pregunta flotando en el aire de cara a la Copa del Mundo: ¿Veremos a una selección de Brasil arriesgando el balón hacia adelante como exige su historia, o caerán en la monotonía estadística que el propio capitán tanto detesta?