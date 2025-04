Este sábado 12 de abril, a las 11:00 (hora local), Southampton recibirá a Aston Villa en el St. Mary’s Stadium por la fecha 32 de la Premier League. Con realidades opuestas en la tabla, ambos equipos saldrán con esquemas tácticos similares —un 4-2-3-1— pero con objetivos completamente distintos: los locales buscan un milagro para escapar del descenso, mientras los visitantes quieren seguir firmes en la lucha por puestos europeos.

Carl Martin, técnico interino de los Saints, intentará cambiar el rumbo de una temporada crítica. Con Flynn Downes, Ryan Fraser, Charlie Taylor y Albert Grönbaek fuera de la convocatoria, el once titular presenta algunas variantes forzadas, especialmente en el mediocampo y la delantera.

Alineación probable de Southampton:

Suplentes disponibles: Alex McCarthy, Jack Stephens, William Smallbone, Ross Stewart, James Bree, Yukinari Sugawara, Welington, Armel Bella Kotchap.

El equipo local apostará por la juventud y velocidad en ofensiva, pero también dependerá del rendimiento defensivo para frenar el poderío de su rival.

Con solo una baja confirmada —Leon Bailey, ausente por lesión—, Unai Emery pondrá en cancha un equipo repleto de nombres de peso y con una clara vocación ofensiva. Villa busca consolidarse entre los siete primeros de la tabla, y un triunfo en Southampton sería un paso clave.

Alineación probable de Aston Villa:

Desde el banco de suplentes: Matty Cash, Ezri Konsa, John McGinn, Marcus Rashford, Lucas Digne, Pau Torres, Robin Olsen, Jacob Ramsey, Boubacar Kamara.

La presencia de figuras como Watkins, Asensio y Malen anticipa una propuesta ofensiva intensa desde el arranque, con múltiples variantes para Emery según se desarrolle el encuentro.

Ollie heading home the winner in our last trip to St Mary's Stadium ⚽️ pic.twitter.com/8l4xEsCDJC

— Aston Villa (@AVFCOfficial) April 11, 2025