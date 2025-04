Aston Villa se presenta este sábado en el St. Mary’s Stadium para disputar su trigésimo segundo compromiso en la Premier League, y lo hace con la confianza en alza tras encadenar dos victorias consecutivas. Su rival será un Southampton que transita su peor campaña en años y que necesita más que una remontada deportiva para evitar el desastre.

Con el pitido inicial programado para las 15:00, el duelo entre ambos equipos no solo enfrentará dos realidades muy distintas, sino que podría consolidar a Villa como firme candidato a copas europeas, o profundizar aún más la caída de los Saints.

Los números no mienten. Southampton ha conseguido solo dos victorias en 31 jornadas, con un desastroso saldo de 74 goles recibidos y apenas 23 convertidos. Viene de caer 3-1 ante Tottenham y su presente parece condenado a un inevitable descenso. La situación como local es incluso más preocupante: apenas una victoria en 15 partidos en casa, acompañada de 12 derrotas y dos empates.

El equipo no encuentra respuestas en el juego ni en lo anímico. Cada fecha parece un nuevo golpe, y aunque matemáticamente la salvación aún es posible, el margen de error es nulo y el rival de este sábado no ayuda.

Del otro lado, Aston Villa llega a Southampton en una racha positiva. Los dirigidos por Unai Emery vienen de superar a Nottingham Forest (2-1) en casa y de imponerse como visitantes ante Brighton (0-3). Acumulan 14 victorias en la temporada, con 46 goles a favor y 46 en contra, y se aferran a cada punto en la lucha por ingresar a competencias europeas.

Como visitantes, los villanos también muestran solidez: seis triunfos, dos empates y siete derrotas en 15 encuentros fuera de casa. Ante un rival golpeado como Southampton, tienen la oportunidad perfecta para sumar de a tres y seguir acechando a los de arriba.

We're back on our travels, as we head to the south coast to face Southampton ⏭️ pic.twitter.com/5fdpPWTtMv

— Aston Villa (@AVFCOfficial) April 11, 2025