El conjunto portugués dirigido por Rui Borges enfrentará este compromiso con una plantilla diezmada. Las ausencias de jugadores clave como Pedro Gonçalves “Pote” y Morten Hjulmand (este último suspendido por acumulación de tarjetas amarillas) son un duro golpe para el equipo. Además, el extremo Geny Catamo también se perderá el encuentro debido a una lesión, dejando al equipo sin una de sus principales armas de desborde.

Otra gran incertidumbre es la participación del goleador sueco Viktor Gyökeres, quien lleva un mes lidiando con problemas musculares. Gyökeres solo jugó 20 minutos en el reciente empate 1-1 frente al Oporto, por lo que su condición física sigue siendo una interrogante.

A pesar de las bajas, Borges cuenta con refuerzos provenientes del mercado de invierno. Destacan el extremo brasileño Biel, procedente del Bahía, y el portero portugués Rui Silva, quien llega del Betis. Además, el joven lateral derecho Iván Fresneda ha mostrado un gran nivel desde la llegada del técnico, ganándose la titularidad y marcando en los dos últimos encuentros ligueros.

El Sporting llega a este encuentro tras una fase de grupos de la Champions complicada, en la que acumuló solo 11 puntos con resultados mixtos: un empate ante el Bolonia, tres derrotas frente a Leipzig, Brujas y Arsenal, y una única victoria contra el Manchester City. Si logran eliminar al Dortmund, podrían enfrentar en octavos al Aston Villa o al Lille.

Posible once del Sporting CP:

Rui Silva; Araújo, Gonçalo Inácio, Diomande, Iván Fresneda; Zeno Debast, João Simões, Quenda, Daniel Bragança; Trincão y Harder.

El conjunto alemán también atraviesa un momento delicado. Tras la destitución de Nuri Sahin, el club apostó por Niko Kovac, cuyo debut no fue alentador: una derrota en casa por 1-2 ante el Stuttgart. Actualmente, el Dortmund ocupa el undécimo lugar en la Bundesliga, muy lejos de las expectativas para un equipo que la temporada pasada fue finalista de la Champions.

Kovac enfrenta serios desafíos, incluyendo la ausencia del defensor argelino Ramy Bensebaini por lesión. Esto probablemente obligará a mover a Julian Ryerson del lateral derecho al lateral izquierdo, mientras que Yan Couto podría ocupar la banda derecha.

Das Duell der Top-Stümer 🆙

Der Spinnendiagramm-Vergleich zwischen Guirassy und Gyökeres in der #UCL in dieser Saison verdeutlicht die Dominanz von Guirassy in den wichtigsten Angriffsmetriken. 💥

Wollt Ihr mehr von solchen Statistiken? 👀#SCPBVB pic.twitter.com/oli5jdpo7t

— Borussia Dortmund (@BVB) February 11, 2025