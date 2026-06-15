Suecia tritura a Túnez y toma el liderato absoluto del Grupo F En una exhibición de pegada quirúrgica en las transiciones y un ataque despiadado comandado por Alexander Isak, el conjunto escandinavo aplastó 5-1 a las Águilas de Cartago para aprovechar el empate entre Japón y Países Bajos y acomodarse en la cima de la zona.