Suecia vs. Túnez en el Mundial 2026: alineaciones probables e historial Conoce los onces titulares y las duras ausencias médicas que alteraron los planes de Graham Potter y Sabri Lamouchi para el debut del Grupo F, junto al breve historial que registran ambas naciones absolutas.

El cerrojazo de la primera fecha de la fase de grupos en el Estadio BBVA obligará a los estrategas Graham Potter y Sabri Lamouchi a plasmar modificaciones sumamente pensadas en sus onces de gala debido a la epidemia de lesiones que ha azotado a ambos campamentos. Mientras la escuadra escandinava confía en el renacer colectivo a partir de una zaga de tres centrales y el contragolpe vertical, el bando norafricano opondrá un densificado sistema de mediocampistas enfocado estrictamente en reducir al mínimo los espacios de juego en propio territorio.

El Historial Previo: Ligero margen para los escandinavos

El expediente histórico de los enfrentamientos directos entre las selecciones absolutas de Suecia y Túnez es sumamente corto en las estadísticas del fútbol internacional. Los números previos reflejan una ligera superioridad europea, aunque el bando de la CAF ya sabe lo que es rescatar dividendos ante este oponente:

Partidos totales: 4

Victorias de Suecia: 2

Empates: 1

Victorias de Túnez: 1

Antecedentes estadísticos: A lo largo de sus cuatro careos previos en el circuito internacional, la escuadra de la UEFA logró inclinar la balanza a su favor con dos triunfos y un armisticio, mientras que “Las Águilas de Cartago” rescataron una victoria. El duelo de este domingo en Monterrey marcará una contienda de alta paridad táctica en las áreas.

Alineación Probable de Suecia

El director técnico inglés Graham Potter apostará por la pizarra que revivió al equipo en la repesca europea, plantando un sistema táctico de $3-4-2-1$:

ARQ: Kristoffer Nordfeldt

DEF: Isak Hien, Victor Lindelöf (C), Carl Starfelt

MED: Mattias Svanberg, Yasan Ayari, Hugo Larsson, Ludwig Augustinsson

VOL: Alexander Isak, Emil Forsberg

DEL: Viktor Gyökeres

La escuadra sueca sufrió la sensible y dolorosa baja de Dejan Kulusevski, estrella del Tottenham que no se recuperó a tiempo de su operación. Tampoco estará Emil Krafth. Ante esto, Potter confiará el arco al veterano Kristoffer Nordfeldt de 36 años, mientras que el peso ofensivo recaerá en la letal dupla conformada por Alexander Isak y el desequilibrante Viktor Gyökeres, delantero del Arsenal que se vistió de héroe en los Play-offs al firmar un hat-trick ante Ucrania y el gol del boleto ante Polonia al minuto 88.

Alineación Probable de Túnez

El estratega Sabri Lamouchi —excentrocampista francés de ascendencia tunecina que asumió el cargo en enero tras la eliminación de la Copa Africana— parará un ordenado $4-3-3$ o $4-2-3-1$:

ARQ: Aymen Dahmen

DEF: Yan Valery, Montassar Talbi, Dylan Bronn, Ali Abdi

MED: Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Aïssa Laïdouni

VOL: Ismaël Gharbi, Elias Achouri

DEL: Youssef Msakni (C)

El campamento tunecino sufrió las bajas definitivas de Ferjani Sassi y Mohamed Ali Ben Romdhane (máximo anotador de las eliminatorias con 4 tantos) por lesión. Sin embargo, recuperaron a Mejbri, Valery, Bronn y Talbi tras perderse la fecha FIFA de marzo. La generación de desequilibrio estará en los botines del veloz extremo Elias Achouri (FC Copenhagen), acompañado por la gambeta del joven Ismaël Gharbi en tres cuartos.