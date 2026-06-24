Suiza vence a Canadá en su patio y termina primera en el Grupo B Con anotaciones de Ruben Vargas y Johan Manzambi, el seleccionado helvético amargó a los locales con un ajustado 2-1. A pesar del tropiezo, la "Hoja de Maple" avanza a dieciseisavos como segunda, mientras que Bosnia y Herzegovina golea a Catar y sueña con la clasificación.

La definición del Grupo B de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 cumplió con toda la dosis de drama y tensión simultánea que se esperaba. En el Estadio BC Place de Vancouver, ante un público entregado, la Selección de Suiza dio un golpe de autoridad sobre la mesa al derrotar 2-1 a su similar de Canadá, un resultado que alteró de forma radical la parte alta del sector.

Tras una primera mitad sumamente cerrada que se marchó al descanso con un pálido 0-0, la pizarra estratégica de los europeos destrabó el compromiso inmediatamente después de la reanudación:

Minuto 47: El atacante Ruben Vargas aprovechó un parpadeo de la zaga canadiense, cazó un balón suelto en el área y definió con frialdad de pierna derecha ante la salida desesperada del arquero Maxime Crépeau para el 1-0.

Minuto 60: Con los locales volcados al ataque en busca de la igualdad, Suiza firmó un contragolpe de manual que culminó con una sutil definición de Johan Manzambi, estirando la ventaja a un cómodo 2-0.

La escuadra de la “Hoja de Maple” tiró de orgullo en el último cuarto de hora y le puso suspenso al cierre del compromiso. Al minuto 75, el delantero Promise David sacó un auténtico golazo de derecha a contrapié del guardameta suizo para recortar distancias (2-1), pero el empuje norteamericano no fue suficiente para evitar la caída de su feudo.

Bosnia cumple la tarea en Seattle y elimina a Catar

En el otro choque del sector celebrado de forma simultánea en el Seattle Stadium, la selección de Bosnia y Herzegovina mantuvo vivas sus esperanzas de trascender en la justa mundialista al despachar 3-1 a Catar.

Los bosnios se adelantaron temprano gracias a una genialidad de Kerim Alajbegovic (Min. 28) y un gol en contra de Sultan Albrake (Min. 33). Aunque la leyenda catarí Hassan Alhaydos descontó al minuto 42 para ponerle drama al trámite, Ermin Mahmic se encargó de poner el candado definitivo al minuto 80, garantizando tres puntos de oro para los europeos y firmando la eliminación matemática del combinado de Oriente Medio.

Tabla de Posiciones Final – Grupo B

Con estos resultados de última hora de este miércoles 24 de junio, las posiciones oficiales del Grupo B sufren un vuelco absoluto de cara a los dieciseisavos de final:

Pos. Selección PJ G E P GF GC DG Pts Estatus 1° Suiza 3 2 1 0 5 2 +3 7 Clasificada (1° de Grupo) 2° Canadá 3 1 1 1 7 3 +4 4 Clasificada (2° de Grupo) 3° Bosnia y Herzegovina 3 1 1 1 4 6 -2 4 En zona de espera (Mejor tercero) 4° Catar 3 0 1 2 2 9 -7 1 Eliminada

¿Qué sigue para los clasificados?

Suiza avanza con el cartel de invicta como cabeza de serie y espera en los dieciseisavos de final por el segundo lugar del Grupo A (puesto que actualmente ocupa Corea del Sur).

Canadá, a pesar del doloroso revés en casa, respira aliviada gracias a su holgada diferencia de goles (+4) conseguida en las fechas previas, amarrando el segundo boleto directo de la zona.

Bosnia y Herzegovina finaliza en el tercer peldaño con 4 unidades. Debido a su diferencia de goles (-2), deberá esperar con calculadora en mano el desenlace de los demás sectores para saber si logra colarse como uno de los ocho mejores terceros del torneo.