The Strongest vs. Bahía: alineaciones, análisis y previa del duelo por la Copa Libertadores The Strongest recibe a Bahía en la segunda fase clasificatoria de la Copa CONMEBOL Libertadores, en un choque donde el equipo boliviano buscará hacer valer la altura de La Paz, mientras que el conjunto brasileño intentará demostrar su superioridad y sacar ventaja en la serie.

El partido se disputará en el Estadio Hernando Siles, un escenario que históricamente ha sido un reto para los equipos visitantes debido a los 3,650 metros de altitud. The Strongest intentará aprovechar este factor para imponerse en la ida, mientras que Bahía llega con un equipo sólido y con la ambición de llevarse un buen resultado de Bolivia.

Se parte del partido N° 100 de nuestra historia en la CONMEBOL Libertadores 🏆

👉🏻 Fase 2 – Ida

🆚️ Bahia 🇧🇷

📆 Martes, 18 de febrero

🏟️ Hernando Siles

Posibles alineaciones 🔹 The Strongest:

Torres; Chiatti, Lino, Saavedra, Pedraza; Quiroga, Cuellar, García; Flores, Godoy y Guerrero.

Entrenador: Antonio Carlos Zago. 🔹 Bahía:

Danilo; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu, X; Jean Lucas, X, Caio Alexandre, Everton; Ademir y Luciano Rodríguez.

Entrenador: Rogerio Ceni. Análisis del partido The Strongest no llega en su mejor momento, tras haber sido goleado 4-1 por Blooming en su último partido del torneo local. Sin embargo, el equipo aurinegro confía en la altura de La Paz y en el peso de su historia en competencias internacionales para revertir la situación. El ataque liderado por Godoy y Guerrero será clave para hacer daño a la defensa brasileña. Por su parte, Bahía viene con un envión anímico positivo, luego de vencer 1-0 a Barcelona de Ilhéus en su último encuentro. El equipo dirigido por Rogerio Ceni tiene un plantel equilibrado, con jugadores de experiencia y talento joven. La dupla ofensiva Ademir-Luciano Rodríguez será la principal amenaza para los bolivianos, mientras que Caio Alexandre y Jean Lucas manejarán los tiempos en el mediocampo. Predicciones y claves del partido Según las proyecciones, Bahía es el favorito con un 58% de probabilidades de ganar, mientras que The Strongest tiene un 37% de opciones de quedarse con la victoria, y el empate aparece como la opción menos probable con apenas un 5% de posibilidades. El equipo boliviano apostará a la intensidad, la presión alta y los remates de media distancia para aprovechar la fatiga del rival en la altura. El desempeño de García en el mediocampo y la solidez defensiva de Lino y Saavedra serán determinantes. Bahía, por su parte, intentará resistir en los primeros minutos y apostar a la velocidad de sus atacantes. El juego aéreo y la resistencia física serán fundamentales para poder competir en igualdad de condiciones. 𝗦𝗢𝗠𝗢𝗦 𝗧𝗛𝗘 𝗦𝗧𝗥𝗢𝗡𝗚𝗘𝗦𝗧 🐯

¿Quién tomará ventaja en la serie? El enfrentamiento promete ser un partido lleno de intensidad y con contrastes de estilos. The Strongest intentará imponer su localía y el factor altura, mientras que Bahía buscará llevarse una victoria que le permita cerrar la serie en Brasil con mayor tranquilidad. 📅 Hora y fecha del partido:

📍 Estadio: Hernando Siles, La Paz

⚽ El camino hacia la fase de grupos de la Copa Libertadores sigue su curso. ¿Podrá The Strongest hacer pesar la altura o Bahía sacará un triunfo clave?