Este martes 8 de abril, Tigres UANL recibe a LA Galaxy en el Estadio Universitario de Monterrey, desde las 19:00 (hora CDMX), por la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2025. Con el empate sin goles en la ida en suelo estadounidense, los felinos llegan con la ventaja de definir en casa, pero también con la presión de obtener un resultado que los clasifique.

El reglamento de la Concachampions 2025 establece la vigencia del gol de visitante, por lo que la serie se encuentra abierta con el 0-0 de la ida:

La ventaja de localía para Tigres es clave, considerando su fortaleza en “El Volcán” y el irregular presente de los angelinos.

El equipo dirigido por Robert Dante Siboldi llega en buen momento: cuarto en la Liga MX con 25 puntos producto de 8 victorias, 1 empate y 4 derrotas. Solo América y Toluca (30 puntos) y Cruz Azul (27) están por encima.

Su sólida defensa y el equilibrio en todas las líneas han sido clave para mantenerse en zona de Liguilla. La serie sin goles en la ida fue un buen negocio, pero ahora deben imponer condiciones y hacer valer su jerarquía internacional.

El presente del conjunto californiano en la MLS 2025 es preocupante. En seis jornadas:

El equipo de Greg Vanney no logra levantar cabeza y llega al cruce con Tigres con múltiples dudas, sobre todo en su sistema defensivo y poder de fuego ofensivo.

Día: Martes 8 de abril

Estadio: Universitario de Monterrey

El ganador de esta serie enfrentará en semifinales al que resulte vencedor del clásico entre América y Cruz Azul. De avanzar Tigres, habrá una semifinal 100% mexicana con tintes de final anticipada.

