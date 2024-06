La Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2024 se celebrará del 16 de octubre al 3 de noviembre en suelo dominicano, siendo el Félix Sánchez del Distrito Nacional y la ciudad de Santiago de los Caballeros en el Estadio Cibao FC los lugares elegidos para la competición.

Esta es la primera vez que República Dominicana es sede de un torneo de la FIFA y para la misma se remozaron las sedes para brindar el mayor espectáculo posible.

El primer torneo se celebró en 2008 en Nueva Zelanda del 28 de octubre al 16 de noviembre. Cuatro ciudades albergaron partidos durante el torneo inaugural: North Shore City (estadio North Harbor), Hamilton (estadio Waikato), Wellington (estadio Wellington) y Christchurch (parque QEII). Nueva Zelanda ganó los derechos de sede, al mismo tiempo que Chile recibió los honores de sede de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2008; Ecuador también postuló para el evento.

Lideradas por Salma Paralluelo, España venció a Japón en la final celebrada el 29 de agosto de 2022 y pudo así lograr el primer título de su historia en dicha categoría. Unos meses más tarde, en octubre, la pequeña Rojita revalidó también su título en categoría sub-17 en la India.

