El final de una era se acerca en Leicester. Jamie Vardy, el máximo ícono de la etapa más gloriosa del club, dejará la institución al término de la temporada 2024/25. A sus 38 años, el delantero pondrá fin a una trayectoria que lo convirtió no solo en un símbolo de los “Foxes”, sino también en uno de los grandes nombres de la historia reciente del fútbol inglés.

Será el domingo 18 de mayo, ante el Ipswich Town en el King Power Stadium, cuando Vardy vista por última vez la camiseta azul frente a su gente. Un partido que promete ser una celebración emotiva de su legado irrepetible.

La carrera de Jamie Vardy en Leicester City es difícil de encapsular en números, pero sus estadísticas son simplemente impresionantes: más de 500 partidos disputados, 198 goles oficiales y un lugar asegurado en el olimpo de los grandes goleadores británicos.

Su contribución más recordada llegó en la temporada 2015/16, cuando fue pieza clave en la conquista de la primera Premier League en la historia del club, una gesta que desafió todas las predicciones y que aún hoy es recordada como uno de los mayores milagros deportivos. Además, sumó una FA Cup en 2021, una Community Shield en 2022 y lideró dos ascensos memorables.

El club le dedicó un sentido mensaje en redes sociales, donde lo describió como “el mejor jugador de todos los tiempos” y “el GOAT” de Leicester, acompañando las palabras con una imagen que repasaba sus logros más emblemáticos.

En sus primeras declaraciones tras anunciar su salida, Vardy no ocultó su emoción:

“Va a ser devastador el día de mi último partido. Este club es como una familia para mí y siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. No soy una persona muy emotiva, pero después de tantos años aquí, no sé cómo voy a reaccionar”, confesó el delantero, dejando entrever la fuerte conexión que lo une al club y a su afición.

Cuando Vardy llegó en 2012 procedente del modesto Fleetwood Town, tras una transferencia de apenas 1 millón de libras, pocos podían imaginar lo que estaba por venir. Proveniente del fútbol semiprofesional, su ascenso fue meteórico. En apenas cuatro años pasó de jugar en la National League a levantar el trofeo de la Premier League.

En la histórica campaña 2015/16, rompió el récord de Ruud van Nistelrooy al anotar en 11 partidos consecutivos, hecho que le valió ser reconocido como Jugador de la Temporada de la Premier League y Futbolista del Año por la Asociación de Escritores.

Más allá del campeonato de liga, sus proezas continuaron: en la temporada 2019/20 ganó la Bota de Oro al máximo goleador de la Premier, con 23 tantos, siendo el futbolista de mayor edad en lograrlo, con 33 años. También brilló en torneos europeos, dejando su huella en Champions League y Europa League.

