Tori Penso lidera la primera terna arbitral completamente femenina en el Mundial 2026 La colegiada estadounidense tomó el silbato central en el duelo entre Chequia y Sudáfrica, marcando un hito de inclusión respaldado por las bandas de sus compatriotas Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt.

El choque de la segunda jornada del Grupo A entre Chequia y Sudáfrica no solo dejó un vibrante empate 1-1 en el plano deportivo, sino que sirvió como escenario para un acontecimiento sin precedentes en la historia del balompié masculino. La estadounidense Tori Penso se convirtió en la primera mujer en arbitrar un compromiso oficial en la presente Copa del Mundo de la FIFA 2026, encabezando además una planilla compuesta íntegramente por mujeres en las labores de campo.

Penso, de 39 años, saltó a la cancha del Atlanta Stadium de Georgia flanqueada por las también estadounidenses Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt, quienes se desempeñaron como juezas de línea. Con esta designación, la terna norteamericana consolidó el camino que inauguró la francesa Stéphanie Frappart en el Mundial de Qatar 2022, extendiendo la política de inclusión para el estamento de élite que promueven los despachos de la FIFA.

La trayectoria de la silbante central cuenta con importantes credenciales internacionales:

Fue la primera mujer en arbitrar un partido en la Major League Soccer (MLS).

Fue la jueza principal encargada de dirigir la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023, donde España se coronó campeona ante Inglaterra.

Formó parte del cuerpo arbitral del pasado Mundial de Clubes de la FIFA como la única mujer seleccionada de la lista.

Presencia mexicana en los despachos de apoyo

El arbitraje femenino del continente americano sigue sumando responsabilidades de peso en las programaciones del torneo. Junto al trabajo de la terna liderada por Penso, la mexicana Katia Itzel García continúa ganando terreno en la pizarra de asignaciones.

García, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y con experiencia en la Liga MX masculina, ha completado dos apariciones previas en esta cita mundialista cumpliendo el rol de cuarta árbitra (en el empate 2-2 entre Países Bajos y Japón, y en la victoria de Inglaterra 4-2 sobre Croacia).

Su rendimiento en las bandas ha convencido a los comités técnicos, por lo que la FIFA ya oficializó su tercera asignación consecutiva. La colegiada mexicana volverá a vestirse de corto este viernes 19 de junio a la 1:00 p. m. para actuar como cuarta silbante en el esperado choque entre Estados Unidos y Australia, correspondiente a la segunda fecha del Grupo D, donde estará respaldada por su compatriota Sandra Ramírez como asistente de reserva.