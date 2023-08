Tras el exitoso debut en MLS, Messi tiene otro partido clave con Inter Miami El argentino le cambió la cara al equipo de Florida, que no perdió desde la llegada de Messi al club y se encamina a una temporada histórica

28/08/2023 · 11:29 AM

¿Puede un equipo cambiar tanto con la llegada de un solo jugador? Pues parece que sí, porque al momento que se supo que Lionel Messi arribaba a Estados Unidos para sellar su pase al Inter Miami, el conjunto propiedad de David Beckham se encontraba a la deriva. Último en la MLS con una racha interminable de partidos sin victorias y con una temporada para el olvido asomando en el horizonte. Pero todo cambió con la llegada de La Pulga.

Junto a Messi también ficharon por el club Sergio Busquets y Jordi Alba, ex compañeros del argentino en Barcelona y entre los tres se las arreglaron para revolucionar el juego del equipo dirigido por Gerardo Martino, otro ex conocido de Messi que arribó para ser la cabeza del proyecto. Los frutos se vieron de inmediato: Inter Miami empezó a ganar y se quedó con el primer título de su historia al alzar la Leagues Cup, la nueva competencia entre equipos de la MLS y la LigaMX que otorga boletos para la Concachampions.

Por si fuera poco, los de Florida bajaron al líder de la MLS, Cincinnati FC en las semis de la US Open Cup y lucharán por el título ante el Houston Dynamo. Pero la vista sigue puesta en la MLS, en la que deben iniciar una remontada espectacular para acceder a los playoff. El primer paso ya lo dieron al vencer al día de ayer a New York Red Bulls por 2-0 con un tanto de Messi, que ya suma once tantos en el club en apenas nueve encuentros. De esta forma, salieron del último lugar de la Conferencia Este pero siguen lejos de la postemporada.

En el que será su primer partido como local con la Pulga en la competición, el conjunto del Tata Gerardo Martino se medirá contra Nashville, el último equipo de la Conferencia Este que hoy estaría ingresando de forma directa a la postemporada. Hoy la distancia entre ambos es de 17 puntos, aunque a la franquicia de David Beckham le alcanzaría con superar a Chicago Fire, último equipo que se está metiendo a la ronda de Wild Card, que está a once puntos.