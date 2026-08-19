El Real Betis ha llegado a un acuerdo con el AZ Alkmaar para incorporar al delantero irlandés Troy Parrott, en una operación que puede alcanzar los 20 millones de euros entre una cantidad fija de 16 millones y otros cuatro en variables.

El acuerdo contempla un contrato de cinco temporadas para el atacante de 24 años, mientras los clubes intercambian la documentación necesaria para formalizar definitivamente la operación.

Más que una incorporación para ampliar la plantilla, el movimiento representa una apuesta importante por un delantero que viene de producir a un ritmo considerable en el fútbol neerlandés. Parrott cerró su etapa con el AZ Alkmaar con 31 goles y 12 asistencias en 48 partidos, números que explican por qué el Betis decidió convertirlo en su elegido para reforzar la delantera.

Con Irlanda también ha conseguido consolidarse como una pieza relevante. El atacante suma 11 goles en 37 partidos internacionales, una experiencia que puede resultar valiosa ahora que dará el salto a una de las principales ligas europeas.

Una apuesta importante para el Betis

Parrott se convertirá en el cuarto fichaje del Betis para la temporada, después de las incorporaciones de Facundo Bernal, por 9,5 millones de euros desde Fluminense; Fran García, procedente del Real Madrid por cuatro millones; y Diego Conde, cedido por Villarreal.

Pero la operación tiene una particularidad: por su coste, Parrott se situará como el quinto fichaje más caro en la historia del club, únicamente por detrás de Denilson, Borja Iglesias, Giovani Lo Celso y Antony.

Esa inversión establece automáticamente un nivel de exigencia elevado.

El Betis no está incorporando a Parrott únicamente pensando en el presente. El contrato hasta 2031 refleja la intención de convertirlo en una pieza importante de su proyecto deportivo y de darle continuidad a un futbolista que todavía se encuentra en una edad en la que puede seguir desarrollándose.

Además, el contexto deportivo aumenta la relevancia de la operación. El conjunto verdiblanco afrontará una temporada con la Champions League como uno de sus grandes desafíos y necesitará profundidad para competir simultáneamente en distintos frentes.

La llegada de Parrott eleva la competencia en ataque y completa una zona ofensiva en la que también figura Cucho Hernández.

De Londres a Alkmaar

La trayectoria de Parrott explica por qué su llegada al Betis también puede interpretarse como un nuevo capítulo de una carrera que ha tenido varios giros.

El delantero fue incorporado por el Tottenham para sus categorías inferiores en 2017. Dos años después, con apenas 17 años, José Mourinho le dio la oportunidad de debutar con el primer equipo.

Su estreno llegó en diciembre de 2019, cuando ingresó durante la última media hora del triunfo 5-0 del Tottenham sobre el Burnley en la Premier League.

Sin embargo, aquella irrupción no terminó convirtiéndose inmediatamente en una consolidación en el fútbol inglés. Parrott tuvo que buscar oportunidades fuera de Londres y su etapa en los Países Bajos terminó siendo especialmente importante para recuperar protagonismo y desarrollar una producción ofensiva que ahora le abre las puertas del fútbol español.

Su decisión de elegir al Betis también resulta significativa desde el punto de vista económico. Según la información publicada, rechazó una propuesta superior del West Ham porque prefirió el proyecto verdiblanco.

Eso sugiere que el atractivo del movimiento no estuvo exclusivamente relacionado con el salario. El escenario competitivo, la posibilidad de disputar la Champions y la perspectiva de asumir un papel importante en el ataque pesaron en su elección.

El Betis todavía no termina

La llegada de Parrott tampoco representa el último movimiento esperado en Heliópolis antes del cierre del mercado.

El nombre que continúa generando expectación es el de Dani Ceballos, quien sigue esperando por una posible definición sobre su futuro.

El centrocampista utrerano ha alimentado las especulaciones con una reciente publicación en redes sociales en la que aparece entrenándose en el gimnasio de su casa en Madrid y acompaña la imagen con una frase en color verde: “El camino es duro, pero valdrá la pena”.

El mensaje ha sido interpretado como una posible referencia a su futuro, aunque por ahora no constituye una confirmación de ningún acuerdo.

Lo que sí está claro es que el Betis está construyendo una plantilla con mayores exigencias. La contratación de Parrott, por su edad, sus números recientes y la inversión realizada, encaja en una estrategia que busca competir en Europa sin descuidar el crecimiento a largo plazo.

Ahora la responsabilidad pasa al delantero irlandés: convertir los 31 goles que dejó en Países Bajos en argumentos suficientes para justificar una de las mayores inversiones de la historia del Betis.