Túnez vs. Japón en el Mundial 2026: alineaciones probables e historial Revisa las probables formaciones iniciales y los sistemas tácticos que preparan Túnez y Japón para su duelo de la segunda fecha del Grupo F, junto al expediente completo de sus enfrentamientos directos.

El inicio de las hostilidades en el Estadio BBVA forzará a las pizarras de los cuerpos técnicos a plantear modificaciones sumamente drásticas desde el primer minuto de acción. Mientras el bando de las Águilas de Cartago estrenará un dibujo táctico inédito bajo las órdenes de Hervé Renard para poblar el mediocampo y maquillar las falencias defensivas, el combinado de los Samuráis Azules de Hajime Moriyasu apostará por la posesión y la verticalidad de sus extremos para asfixiar la retaguardia africana.

El Historial Previo: Cuentas mundialistas y dominio nipón

El expediente estadístico del “Frente a Frente” entre las selecciones absolutas de Túnez y Japón reporta un historial compacto pero de alta trascendencia en los torneos oficiales de la FIFA, arrojando una balanza histórica general que favorece de forma nítida a los del sol naciente:

Partidos totales registrados: 4

Victorias de Japón: 3

Empates: 0

Victorias de Túnez: 1

El antecedente mundialista (14/06/2002): El único careo en la máxima fiesta del fútbol ocurrió en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, jornada en la que la escuadra japonesa hizo respetar su condición de local al llevarse un cómodo triunfo de $2-0$ sobre Túnez. El duelo más reciente se produjo en un Amistoso Internacional en octubre de 2023, con victoria nipona por $2-0$.

Alineación Probable de Túnez

En el debut oficial del estratega francés Hervé Renard al mando, la escuadra africana mandará a la cancha un dibujo sumamente combativo y replegado estructurado bajo un sistema base de $4-4-1-1$:

ARQ: Abdelmouhib Chamakh

DEF: Mortadha Ben Ouanes, Omar Rekik, Montassar Talbi, Rayan Elloumi

MED: Anis Ben Slimane, Ellyes Skhiri, Mohamed Mahmoud, Sebastian Tounekti

VOL: Ismaël Gharbi

DEL: Firas Chaouat

El nuevo cuerpo técnico tunecino encomienda el equilibrio en el círculo central al despliegue físico de Ellyes Skhiri, buscando tapar las bandas con Mahmoud y Ben Slimane para habilitar las transiciones directas hacia Gharbi y Chaouat.

Alineación Probable de Japón

Bajo las órdenes estratégicas del director técnico Hajime Moriyasu, el conjunto asiático saltará al césped parando una formación sumamente ofensiva y asociativa bajo un parado táctico de $4-2-3-1$:

ARQ: Keisuke Osako

DEF: Yukinari Sugawara, Ko Itakura, Koki Machida, Hiroki Ito

MED: Wataru Endo (C), Hidemasa Morita

VOL: Ritsu Doan, Daichi Kamada, Keito Nakamura

DEL: Ayase Ueda

Los Samuráis Azules presumen de una medular de primer nivel custodiada por la capitanía de Wataru Endo, depositando la dinámica creativa entrelíneas en los botines del inspirado Keito Nakamura y la gran figura del debut, Daichi Kamada.