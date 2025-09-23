U de Chile – Alianza Lima HOY EN VIVO: Dónde ver, posibles alineaciones y horario Este jueves en Coquimbo, azules e íntimos se enfrentan en un duelo sin margen de error. La serie está igualada sin goles y ambos equipos llegan con la ilusión de avanzar entre los cuatro mejores del continente.

La Copa Sudamericana 2025 vivirá una de sus noches más vibrantes cuando Universidad de Chile reciba a Alianza Lima por la revancha de los cuartos de final. El compromiso, programado para el jueves 25 de septiembre en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, será a puertas cerradas debido a la sanción que Conmebol impuso al club chileno, un condimento extra que puede influir en el desarrollo del encuentro.

Con la llave completamente abierta tras el 0-0 de la ida en Matute, la presión y la expectativa recaen por igual en ambos planteles. Mientras los azules intentarán imponer su juego en territorio propio, los íntimos sueñan con dar un golpe histórico en Chile y regresar a una semifinal continental.

Un duelo cargado de presión

Universidad de Chile llega con la obligación de asumir el protagonismo. Sin su público en las tribunas, el elenco dirigido por Gustavo Álvarez deberá encontrar en el campo la energía que habitualmente les transmite la hinchada. Con figuras jóvenes como Lucas Assadi y Darío Osorio, acompañadas por la experiencia de Matías Zaldivia y los aportes de Marcelo Díaz en el medio, la “U” buscará marcar la diferencia desde el arranque.

En frente, Alianza Lima confía en su orden táctico y en la experiencia de jugadores de jerarquía como Hernán Barcos y Miguel Trauco. El conjunto de Néstor Gorosito sabe que un gol de visitante puede cambiar el rumbo de la serie y trabajará con paciencia para golpear en el momento oportuno.

Horarios confirmados para Sudamérica

El encuentro entre Universidad de Chile y Alianza Lima se disputará este jueves 25 de septiembre a las 21:30 en Argentina y 19:30 en Colombia y Perú. Será el último cruce de cuartos de final de la Sudamericana, el que definirá al último clasificado a semifinales.

Dónde ver el partido en vivo

La expectativa es continental, y el duelo podrá seguirse en toda Latinoamérica a través de ESPN 2 por televisión y en Disney+ en su versión de streaming. Una cobertura amplia que refleja la magnitud de este choque internacional.

Posibles formaciones

Gustavo Álvarez apostaría por este once en Universidad de Chile:

Castellón; Hormazábal, Calderón, Zaldivia; Guerrero, Rodríguez, Aránguiz, Sepúlveda; Altamirano; Guerra y Assadi.

Por su parte, Néstor Gorosito en Alianza Lima alinearía a:

Vizcarra; Enríquez, Chávez, Garcés, Trauco; Burlamaqui; Quevedo, Peña, Gaibor, Castillo; Barcos.

Un pase con sabor a gloria

El ganador de esta serie no solo asegurará un lugar entre los cuatro mejores del torneo, sino que también dará un golpe de autoridad en el plano continental. Para la “U”, sería confirmar su condición de candidato; para Alianza, significaría reivindicar su historia y dar una señal de que el fútbol peruano puede competir en la élite regional.

La pelota rodará en Coquimbo y cualquier detalle podrá marcar el destino de la serie. Con un empate global que mantiene todo en suspenso, Universidad de Chile y Alianza Lima saldrán a jugar como si se tratara de una final. El premio es mayúsculo: la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana 2025.