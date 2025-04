Este viernes desde las 20:45, el Dacia Arena será escenario de un duelo determinante por la fecha 32 de la Serie A 2024/25. Udinese recibe al AC Milan en un choque entre dos equipos que atraviesan realidades diferentes, pero que comparten la urgencia de sumar de a tres. Los locales llegan tras una derrota ajustada ante Genoa, mientras que el conjunto rossonero dejó escapar una victoria frente a Fiorentina en la jornada anterior.

El equipo dirigido por Kosta Runjaić viene de caer 1-0 ante Genoa y necesita recuperarse ante su gente para no perder terreno en la parte media de la tabla. Con 11 triunfos en 31 fechas, el elenco friulano ha mostrado una campaña irregular, alternando buenos rendimientos con caídas sorpresivas.

En cuanto a su desempeño como local, Udinese ganó 7 de los 15 partidos que disputó en el Dacia Arena, pero también sufrió seis derrotas, lo que refleja cierta inestabilidad jugando en casa. La defensa ha sido uno de los puntos débiles del equipo, que acumula 42 goles en contra, apenas compensados por los 36 que ha convertido.

Por el lado del AC Milan, los dirigidos por Stefano Pioli necesitan una victoria urgente que les permita acercarse a los puestos de clasificación europea. Con 13 victorias y 48 puntos en la temporada, el equipo rossonero se ubica en la novena posición, a ocho unidades de su rival de turno.

En la última jornada, Milan empató 2-2 ante Fiorentina en un partido vibrante, pero en el que dejó escapar dos puntos que lo hubieran acercado a los puestos de privilegio. Lejos de San Siro, los milanistas sumaron seis triunfos y dos empates en 15 partidos, un rendimiento aceptable que los invita a soñar con llevarse los tres puntos de Udine.

