Un nuevo Messi en el fútbol El joven delantero del Estrasburgo deslumbra en su debut profesional, cargando con un apellido lleno de expectativas y promesas.

19/01/2025 · 01:07 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el fútbol, ciertos nombres tienen un peso particular. Uno de ellos es “Messi”. Para Rayane Messi, un joven de 17 años que recientemente debutó con el Estrasburgo, llevar ese apellido no es una simple coincidencia, sino un punto de comparación inevitable con el astro argentino Lionel Messi. Su debut, marcado por dos goles en un partido decisivo de la Copa de Francia, ha puesto a Rayane bajo los reflectores, encendiendo el debate sobre su futuro y su capacidad para trazar un camino propio en el deporte rey.

El surgimiento de una promesa en los suburbios de París

Nacido en Sèvres, en las afueras de París, Rayane Messi creció en un entorno humilde pero lleno de pasión por el fútbol. Hijo de Zacharie Messi, un inmigrante camerunés con raíces sudanesas, Rayane no solo heredó el apellido que lo vincula inevitablemente al mejor jugador de la historia, sino también una ética de trabajo y determinación que lo han llevado a destacar desde temprana edad.

Su talento llamó la atención rápidamente. En verano, el Estrasburgo apostó 5 millones de euros para ficharlo, venciendo la competencia de clubes como el Olympique de Marsella. Esta inversión ya comienza a dar frutos, con su destacada actuación contra el modesto ES Thaon en la Copa de Francia, donde su doblete fue crucial para asegurar la clasificación de su equipo.

Un talento que brilla en las selecciones juveniles

La calidad de Rayane Messi no se limita a sus primeros pasos como profesional. Su desempeño en las categorías inferiores del fútbol francés ha sido impresionante. En el Europeo sub-17, fue una de las figuras destacadas, marcando un doblete contra Inglaterra y llevando a su equipo hacia el éxito. Esto le valió una convocatoria a la selección sub-20 de Francia, consolidándolo como uno de los talentos más prometedores de la generación 2007.

Ambidiestro, con una capacidad de driblar que recuerda a los grandes delanteros modernos y una madurez poco común para su edad, Messi ha demostrado que su apellido no es una carga, sino una motivación para seguir superándose.

Comparaciones inevitables, pero innecesarias

Aunque las redes sociales y los medios franceses no han tardado en comparar a Rayane con Lionel Messi, el joven delantero no parece ceder ante la presión. Es evidente que sus habilidades y estilo de juego, aunque sobresalientes, no tienen mucho en común con los del rosarino. Sin embargo, su apellido y su capacidad para brillar en momentos clave han alimentado las expectativas de los aficionados.

El entrenador del Estrasburgo, Liam Rosenior, parece ser consciente de este contexto. Su decisión de dar minutos a Rayane en el primer equipo, tras su desempeño en el filial, es una muestra de confianza que podría ser clave en el desarrollo del joven delantero.

¿Un futuro lleno de promesas o una carrera marcada por las comparaciones?

El fútbol ha visto casos de jóvenes promesas que cargan con el peso de grandes nombres. Para Rayane Messi, el desafío será construir su propia identidad en el campo, lejos de las comparaciones constantes con Lionel Messi. Hasta ahora, su talento y carácter le han permitido mantenerse firme, pero el camino hacia la élite está lleno de retos.

A sus 17 años, Rayane Messi tiene tiempo para demostrar que puede ser una estrella por mérito propio. Su doblete en la Copa de Francia es solo el primer capítulo de una historia que promete estar llena de emociones, éxitos y desafíos.

En el fútbol, los apellidos pueden abrir puertas, pero son los pies los que las cruzan. Rayane Messi ha comenzado a escribir su historia, y aunque el peso del apellido será un constante acompañante, el futuro dependerá únicamente de lo que sea capaz de lograr en el césped.