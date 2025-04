El entrenador del Aston Villa, Unai Emery, mantiene viva la esperanza de clasificar a las semifinales de la Champions League 2024/25, a pesar de la derrota por 3-1 ante el Paris Saint-Germain en el partido de ida. De cara al duelo decisivo de este martes en Villa Park, el técnico español remarcó la importancia del aliento de los hinchas y dejó claro que su equipo está listo para luchar hasta el final.

El exentrenador del PSG, Arsenal y Villarreal sabe lo que es competir en instancias decisivas de torneos europeos, y en ese sentido transmitió confianza al grupo. “Nuestra expectativa es sacar un buen resultado. Seguimos teniendo que triunfar. Nuestro objetivo es ser regulares y ver cómo se desarrollan los 90 minutos. Sería fantástico llegar a la prórroga o incluso a los penales”, agregó.

Además, Emery valoró el rol determinante que jugará el ambiente en Birmingham, donde los fanáticos del Villa no han visto a su equipo perder en sus últimos 17 partidos europeos en casa.

El equipo inglés llega motivado tras un sólido triunfo 3-0 ante Southampton por la Premier League, resultado que lo mantiene en la pelea por puestos europeos. Sin embargo, Emery no da pistas sobre el once inicial para el duelo ante PSG.

