Unión Magdalena vs Once Caldas: Alineaciones y todo lo que necesitas saber del encuentro Con esquemas similares y la necesidad urgente de sumar, el ‘Ciclón Bananero’ recibe al ‘Blanco Blanco’ este domingo en el Sierra Nevada. Ambos llegan golpeados y con planteles que buscan reacomodarse en la tabla.

04/05/2025 · 10:55 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Estadio Sierra Nevada será el escenario de un nuevo choque entre equipos necesitados. Este domingo 4 de mayo a las 20:20 (hora argentina), Unión Magdalena y Once Caldas se enfrentarán en la jornada 17 del campeonato colombiano en un partido con más peso anímico que matemático. Ambos conjuntos vienen de caer en sus últimas presentaciones y buscarán revertir una racha adversa que ha comprometido sus aspiraciones.

Con formaciones tácticas similares y entrenadores de trayectoria, los dos equipos están obligados a mejorar su rendimiento colectivo y, sobre todo, recuperar la confianza en sus estructuras de juego.

¡Estos son nuestros convocados! 🔵🔴🏟️ Conoce el listados de jugadores convocados por el cuerpo técnico para recibir a Once Caldas en casa.🔥 ¡Juntos, en Unión por esos 3 puntos! 🙌🏻 pic.twitter.com/M8uC3Z0ucY — Unión Magdalena S.A (@UnionMagdalena) May 3, 2025

Unión Magdalena: reconstrucción urgente en Santa Marta

El equipo dirigido por Jorge Luis Pinto llega golpeado. La reciente derrota frente a Envigado (1-2) profundizó una crisis que lo mantiene en el fondo de la tabla con solo 8 puntos en 16 partidos. Sin victorias y con una seguidilla de empates que no alcanzan para salir del pozo, el ‘Ciclón’ necesita algo más que actitud: necesita eficacia.

Posible XI de Unión Magdalena:

Eduar Beltrán

Jesús David Murillo , Martín Payares , Dilan Ortiz , Juan Tello

Juan Giraldo , Cristian Sención , José Mercado , Jannenson Sarmiento

Valentín Sánchez, Ricardo Márquez

Suplentes: Rafael Pérez, Kleber Díaz, Janeth Alemán, Freddy Molina, Óscar Barreto, Jefrey Trujillo, Guillermo Gómez.

El planteo sería un clásico 4-4-2, buscando solidez en defensa y presión alta desde la línea media, con Márquez como carta ofensiva principal.

Once Caldas: a sostener el octavo lugar con lo justo

Los de Hernán Darío Herrera marchan en la octava posición con 26 unidades, y aunque mantienen posibilidades de clasificación, el margen de error es mínimo. La caída ante Medellín (0-2) dejó preocupaciones en ataque, pero el equipo ha mostrado orden y solvencia defensiva en gran parte del torneo.

Posible XI de Once Caldas:

James Aguirre

Jáider Riquett , Jorge Cardona , Juan Castaño , Juan Cuesta

Iván Rojas , Juan Díaz , Alejandro García , Michael Barrios

Luis Palacios, Dayro Moreno

Suplentes: Juan Camilo García, Jerson Malagón, Esteban Beltrán, Gilbert Álvarez, Joel Contreras, Mateo Zuleta, Joan Parra.

Con la experiencia de Dayro Moreno como eje de ataque, el conjunto manizalita intentará lastimar con transiciones rápidas y mantener su 4-4-2 equilibrado.

📝 Estos son los convocados del profe Hernán Darío Herrera para el partido de mañana frente a Unión#ElOnceEsTodo pic.twitter.com/2bpSP5GiLx — 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) May 3, 2025

Una noche para cambiar el rumbo

El contexto obliga: Unión Magdalena necesita ganar para dejar el último lugar, mientras que Once Caldas no puede darse el lujo de ceder terreno si quiere seguir soñando con la clasificación. El estadio Sierra Nevada, con capacidad para 23.000 espectadores, espera una buena convocatoria en un partido que, aunque no define títulos, sí puede marcar el rumbo anímico de lo que resta de temporada.

La terna arbitral estará encabezada por Carlos Ortega Jaimes, quien deberá controlar un duelo que, por necesidad de ambos, promete intensidad de principio a fin.