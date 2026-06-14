Uruguay vs. Arabia Saudita en el Mundial 2026: alineaciones probables e historial Revisa las probables formaciones titulares y los dibujos tácticos que preparan Marcelo Bielsa y Georgios Donis para el debut del Grupo H, junto al balance histórico de sus enfrentamientos directos.

El banderazo de salida del Grupo H en el Hard Rock Stadium obligará a las pizarras de los cuerpos técnicos a estar milimétricamente ajustadas desde el primer instante. Mientras la Celeste buscará imponer su tradicional intensidad de presión asfixiante y un juego directo ultra veloz, el combinado de los “Hijos del Desierto” estructurará un bloque muy junto en la retaguardia para nulificar los circuitos sudamericanos, amparado en un expediente histórico que asombrosamente denota una paridad total entre ambos países.

El Historial Previo: Un balance de absoluta paridad

A pesar de que el peso de la historia futbolística coloque a los sudamericanos como claros favoritos tradicionales, los libros de estadísticas oficiales de la FIFA revelan que Arabia Saudita siempre ha sido un hueso duro de roer para la escuadra charrúa. El frente a frente global denota una igualdad total:

Partidos totales jugados: 3

3 Victorias de Uruguay: 1

1 Empates: 1

1 Victorias de Arabia Saudita: 1

Último partido en Copas del Mundo (20/06/2018): El antecedente mundialista más fresco data de la Fase de Grupos de Rusia 2018, partido en el que Uruguay se llevó una ajustada y sudada victoria por la mínima diferencia ($1-0$) gracias a una anotación del histórico Luis Suárez.

Alineación Probable de Uruguay

El director técnico argentino Marcelo Bielsa mantendrá su fiel e inconfundible esquema vertical y dinámico estructurado bajo un sistema base de $4-2-3-1$, adaptando piezas ante la plaga de dolencias musculares:

ARQ: Fernando Muslera

DEF: Nicolás Sanabria, Mathias Olivera, Sebastián Cáceres, Guillermo Varela

MED: Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur

VOL: Maximiliano Araújo, Federico Valverde, Facundo Viñas

DEL: Darwin Núñez

La columna vertebral celeste está comandada por el liderazgo del mediocampista del Real Madrid, Federico Valverde, flanqueado por la marca de Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur, mientras que el poder de gol descansará en los botines del delantero de la Premier League, Darwin Núñez.

Alineación Probable de Arabia Saudita

Bajo la dirección estratégica del entrenador griego Georgios Donis, el bando asiático opondrá resistencia sobre el césped plantando cara con un sistema balanceado de $4-3-3$:

ARQ: Mohammed Al Owais

DEF: Saud Abdulhamid, Hassan Al Tambakti, Abdulelah Al-Amri, Yasir Al-Harbi

MED: Mohamed Kanno, Musab Al-Juwayr, Abdullah Aljohani

DEL: Sultan Madash, Salem Al-Dawsari (C), Firas Al-Braikan

A diferencia de Uruguay, Arabia Saudita llega limpia de lesiones. La nota alta la pone el lateral derecho Saud Abdulhamid, quien ya cuenta con roce en el balompié de élite europeo, respaldando la enorme creatividad del talentoso mediocampista joven Musab Al-Juwayr.