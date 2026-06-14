Uruguay vs. Arabia Saudita en el Mundial 2026: Horario, dónde ver en vivo y debut de la Celeste en el Grupo H El combinado charrúa estrena sus ilusiones mundialistas en Miami enfrentando a los peligrosos asiáticos en el Grupo H. Conoce los detalles de transmisión exclusivos para República Dominicana, la guía de horarios oficiales y las novedades sanitarias de última hora.

La fiesta de la Copa del Mundo 2026 se traslada este lunes 15 de junio al espectacular Hard Rock Stadium de Miami, Florida, para dar inicio a la apasionante andadura de la Selección de Uruguay. Bajo las órdenes del siempre metódico y carismático entrenador argentino Marcelo Bielsa, la escuadra charrúa levanta el telón en la primera jornada del Grupo H midiendo sus fuerzas ante la impredecible y peligrosa selección de Arabia Saudita. Un enfrentamiento de vital trascendencia para las aspiraciones sudamericanas de marcar el ritmo en un sector de altísimo nivel competitivo que también comparten las potencias de España y Cabo Verde.

¿A qué hora juegan Uruguay vs. Arabia Saudita?

El compromiso correspondiente a la fecha inaugural del sector se disputará este lunes 15 de junio de 2026 bajo el radiante ambiente del Hard Rock Stadium. Repasa detalladamente la guía de horarios oficiales:

México (Centro): 16:00 hs. (4:00 p.m.).

16:00 hs. (4:00 p.m.). República Dominicana / Estados Unidos (Este): 18:00 hs. (6:00 p.m. hora en territorio dominicano).

18:00 hs. (6:00 p.m. hora en territorio dominicano). España: 00:00 hs. (Medianoche / Madrugada del martes 16 de junio).

¿Dónde ver el partido EN VIVO en República Dominicana?

Para sintonizar de forma directa y sin perderte un solo instante del estreno de los uruguayos y el combinado de Medio Oriente en la gran justa veraniega, las señales autorizadas son:

República Dominicana: La transmisión oficial y en exclusiva de todos los encuentros del certamen de la FIFA le pertenece al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. El choque se podrá disfrutar en vivo por televisión abierta a través de las pantallas de CDN 37 y mediante televisión por suscripción en la señal de CDN Deportes.

México: Transmisión disponible exclusivamente por la plataforma premium de ViX Mexico.

Estados Unidos: Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

España: DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

Datos clave que debes saber antes del debut

Presión y bache futbolístico: Uruguay arriba a Norteamérica con la firme tarea de disipar las dudas sembradas en sus compromisos más recientes. La Celeste arrastra una racha gris de cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria (tres empates y una aparatosa goleada encajada ante Estados Unidos), sumado a un tenso ambiente interno en la concentración.

El recuerdo vivo de una hazaña: Arabia Saudita asiste al torneo cobijada por el antecedente aún fresco de Qatar 2022, donde sorprendió al planeta entero al derrotar de manera épica a la postre campeona del mundo, Argentina, en la jornada inaugural. Los asiáticos pretenden usar ese recuerdo como combustible motivacional para avanzar de ronda por segunda vez en su historia.

Hospital charrúa en la previa: Marcelo Bielsa y su cuerpo médico siguen con enorme preocupación la evolución física de varias de sus figuras clave. Nombres de la jerarquía de Ronald Araújo, Giorgian De Arrascaeta, Joaquín Piquerez, José María Giménez y Matías Viña arrastran distintas molestias musculares, siendo los casos de Araújo y De Arrascaeta los que se esperarán hasta el último minuto previo al silbatazo inicial.