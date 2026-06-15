Uruguay y Arabia Saudita firman tablas y enredan el Grupo H ¡Cuádruple empate de infarto! Uruguay y Arabia Saudita empatan 1-1 en Miami en el cierre de la primera fecha del Grupo H; las cuatro selecciones quedan igualadas con un punto.

MIAMI (United States), 16/06/2026.- Saudi Arabia midfielder Salem Al Dawsari (L) in action against Uruguay defender Sebastian Caceres during the FIFA World Cup 2026 group stage match Saudi Arabia against Uruguay, in Miami, Florida, USA, 15 June 2026. (Arabia Saudita) EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH