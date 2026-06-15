¡Grupo de locos! Uruguay no pasa del empate ante Arabia y enreda las pizarras de España en el Mundial.
En un choque de alta tensión física en Florida, el guardameta Mohammed Al-Owais amarró una fisonomía de héroe nacional ante la artillería de la Garra Charrúa; las pizarras decretan un histórico equilibrio perfecto en el sector de España tras la primera tanda.
Un bache en el parqué de Florida y el oportunismo de Alamri
El negocio de los pronósticos y las Grandes Ligas de la información deportiva han cerrado este lunes 15 de junio con un veredicto paranormal para el Grupo H. Tras el escandaloso batacazo del empate a primera hora entre España y Cabo Verde, los combinados de Uruguay y Arabia Saudita emularon el libreto utilitario al firmar un vibrante 1-1 sobre el césped del Estadio de Miami, dejando el bloque del sector en un absoluto y dramático punto de partida para todos sus integrantes.
Desde el silbatazo de apertura, la fisonomía del encuentro estuvo marcada por la extrema precaución táctica y el berrinche de las defensas. Uruguay intentó inclinar las pizarras temprano mediante la vía aérea, pero se topó con la pared perimetral del arquero Mohammed Al-Owais, quien le ahogó el grito de gol a Federico Viñas al tapar un testarazo brutal a bocajarro. Cuando el primer tiempo agonizaba en el parqué, los “Hijos del Desierto” ejecutaron un zarpazo letal: al minuto 41, el veterano guardameta charrúa Fernando Muslera dejó un balón muerto en el corazón del área tras un mal rechace, error que capitalizó con frialdad el defensor Abdulelah Alamri para decretar el 1-0 con el que se marcharon a los vestuarios.
Al-Owais tiraniza el arco y Maxi Araújo rescata la honra charrúa
Al ingresar al complemento, la escuadra sudamericana ajustó sus líneas periféricas en los despachos y forzó la marcha de la máquina ofensiva. Apenas en el primer suspiro de la segunda mitad, Al-Owais volvió a vestirse de gala al detener un nuevo remate con sello de gol por parte de un insistente Viñas.
El asedio de los dirigidos por la directiva uruguaya se tornó asfixiante en el último tercio del parqué. La recompensa a la Garra Charrúa llegó finalmente al minuto 79: tras un tercer intento de cabeza de Viñas que el arquero árabe logró repeler de forma milagrosa en la línea, el atacante Maxi Araújo estuvo atento al rebote utilitario y sacó un zapatazo fulminante para estampar el 1-1 en los tableros de Miami. En las postrimerías del choque (90’+2), el mediocampista del Real Madrid, Federico Valverde, rozó la gloria con un latigazo de larga distancia que obligó a Al-Owais a volar hacia el ángulo para preservar el balance reglamentario.
Todo el mundo en la valla para el crucial domingo 21 de junio
Con este resultado combinado, las planillas oficiales de la FIFA registran una fisonomía inédita: los cuatro integrantes del Grupo H marchan completamente igualados con un punto y cero goles de diferencia en su billetera. Este escenario de psicosis deportiva traslada toda la presión del mercado hacia las oficinas de Luis de la Fuente y las Grandes Ligas de la Concacaf de cara a la segunda jornada de competencia, la cual se disputará bajo el siguiente cronograma táctico el próximo domingo 21 de junio:
- España vs. Arabia Saudita: Estadio de Atlanta | 10:00 AM
- Uruguay vs. Cabo Verde: Estadio de Miami | 4:00 PM
El margen de error utilitario se ha esfumado por completo de las pizarras de la Copa del Mundo. En este sector de locura, el equipo que parpadee el próximo domingo firmará los papeles de regreso a casa antes de tiempo.