Uzbekistán vs. Colombia en el Mundial 2026: alineaciones probables e historial Conoce los probables onces iniciales y las disposiciones tácticas que preparan las escuadras de Colombia y Uzbekistán para su debut absoluto en el Estadio Banorte, junto al expediente del historial directo.

El banderazo de salida de las acciones del Grupo K en la capital mexicana forzará a los directores técnicos Néstor Lorenzo y Fabio Cannavaro a mandar planteamientos sumamente coordinados a fin de evitar desagradables sorpresas en el estreno. Mientras el bando de la CONMEBOL saltará al césped buscando monopolizar la pelota mediante la experiencia y finura en tres cuartos de sus principales estandartes, la entusiasta escuadra asiática intentará oponer un ordenado cerrojo defensivo amparada en el desequilibrio de sus contadas piezas con roce internacional en Europa.

El Historial Previo: Un expediente totalmente en blanco

La expansión de la Copa del Mundo sigue deparando careos sumamente llamativos e inéditos para los analistas de estadísticas del fútbol internacional. Las planillas del “Frente a Frente” entre las selecciones absolutas de Colombia y Uzbekistán reflejan una particularidad absoluta:

Partidos oficiales en la historia: 0

0 Victorias de Colombia: 0

0 Empates: 0

0 Victorias de Uzbekistán: 0

Historial directo: No existe absolutamente ningún antecedente de enfrentamientos previos entre ambas naciones en la historia del fútbol profesional, ni en competiciones de carácter oficial ni en compromisos amistosos de preparación. El silbatazo inicial de este miércoles inaugurará de forma formal el expediente directo entre la CONMEBOL y la AFC.

Alineación Probable de Colombia

El director técnico argentino Néstor Lorenzo mandará al terreno de juego una formación sumamente ofensiva, balanceada y de mucha posesión bajo un sistema táctico de $4-3-3$:

ARQ: David Ospina

DEF: Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica

MED: Jefferson Lerma, Richard Ríos, James Rodríguez (C)

DEL: Luis Díaz, Jhon Arias, Luis Suárez

El mediocampista y eterno capitán James Rodríguez se encargará de manejar los hilos de la aduana colombiana, buscando asociarse con la velocidad e inventiva del extremo estrella Luis Díaz (Liverpool) para romper el bloque bajo del rival.

Alineación Probable de Uzbekistán

Por su parte, el timonel italiano Fabio Cannavaro opondrá resistencia sobre el césped plantando cara con un sistema operativo de $4-2-3-1:

ARQ: Utkir Yusupov

DEF: Khojiakbar Alijonov, Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev

MED: Otabek Shukurov, Odiljon Hamrobekov

VOL: Abbosbek Fayzullaev, Jamshid Iskanderov, Oston Urunov

DEL: Eldor Shomurodov (C)

El bloque defensivo de los Lobos Blancos encuentra su gran referente en las coberturas del central del Manchester City, Abdukodir Khusanov, encomendando la cuota goleadora e inteligencia a la experiencia de su capitán Eldor Shomurodov.