Este domingo, Vasco da Gama y Sport Recife se enfrentan en un partido cargado de tensión en el Campeonato Brasileño. No solo está en disputa una victoria vital, sino también la continuidad del técnico cruzmaltino Fabio Luiz Carille de Araujo, quien llega al compromiso con la soga al cuello luego de un arranque irregular de temporada.

Por su parte, Sport Recife, bajo la conducción del portugués Pedro Miguel Marques da Costa, busca mostrar una identidad más definida, luego de dos partidos iniciales donde la propuesta conservadora y las polémicas arbitrales han marcado la pauta.

DT: Fabio Luiz Carille de Araujo

Carille apuesta por una línea defensiva renovada y por la presencia de Payet como motor creativo. El joven Rayan, que ha sido una de las promesas más comentadas del club, encabeza el ataque en busca del gol que calme a una hinchada cada vez más impaciente.

DT: Pedro Miguel Marques da Costa

El cuadro visitante mantiene su estructura compacta, aunque sorprende con la inclusión de Lucas Lima como titular, buscando más control de balón en la mitad de la cancha y una salida limpia. Barletta y Teixeira aportarán velocidad y presión alta desde las bandas.

Más allá del 11 inicial, el gran foco está puesto en la situación de Carille, quien ha sido duramente criticado por la afición. A pesar de victorias importantes como la remontada ante Santos (2-1) o el triunfo sobre Puerto Cabello en la Sudamericana, la forma de juego y los errores defensivos —como los vistos en el empate 3-3 ante Melgar en Perú— han generado un ambiente hostil en São Januário.

“Estamos generando oportunidades, pero el ambiente no ayuda. Necesitamos a los hinchas con nosotros, no en contra”, dijo Carille en una conferencia reciente, visiblemente afectado por los silbidos que el equipo recibió incluso tras ganar.

Sport ha tenido un inicio discreto, marcado por su juego defensivo y una serie de decisiones arbitrales en contra. Tres penales en dos partidos (uno de ellos polémico ante Palmeiras) y una propuesta ultra conservadora lo han colocado como el equipo menos vistoso del torneo.

La comisión de arbitraje incluso suspendió al juez Bruno Arleu de Araújo, protagonista del duelo ante Palmeiras, tras una sanción dudosa. Eso ha alimentado el relato de que el club nordestino no solo pelea contra sus limitaciones futbolísticas, sino también contra los errores del arbitraje.

