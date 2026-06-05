El ambiente futbolístico en la República Dominicana se encuentra en un punto de ebullición absoluto tras el reciente partido amistoso internacional celebrado en el Estadio Rommel Fernández, donde la selección absoluta de Panamá derrotó 4-2 al combinado de Quisqueya. Lo que sobre el papel se presentaba como un duelo de preparación y despedida para los panameños antes de abordar su viaje hacia el Mundial 2026, terminó trasladándose a las plataformas digitales como una candente guerra de comentarios y egos futbolísticos.
El principal detonante del revuelo mediático fue un video viralizado por los polémicos creadores de contenido dominicanos del espacio “Los Futbolitos”. En el fragmento audiovisual, los analistas reaccionaron con indignación y duras críticas al repasar las secuencias de los entrenamientos y las jugadas del onceno canalero.
“¿Este equipo nos metió cuatro? Vergüenza nacional, bro. Literalmente vergüenza nacional”, sentenciaron de forma tajante al ver fallar una oportunidad frente al arco al delantero Cecilio Waterman, autor de un doblete en el partido.
La feroz respuesta de la fanaticada panameña
Las declaraciones de los streamers criollos no cayeron nada bien en la fanaticada de “La Roja” de Centroamérica, quienes abarrotaron las plataformas digitales con comentarios cargados de ironía, métricas oficiales y recordatorios sobre el nivel actual de ambos países en el esquema de la FIFA:
La diferencia de jerarquía: Los hinchas panameños no tardaron en recordar que su selección se ubica cómodamente en el puesto número 33 del ranking mundial de la FIFA y que el partido se afrontó utilizando esquemas alternativos y probando piezas de cara a la cita mundialista de este mes de junio.
El historial mundialista: Otro de los dardos más repetidos en la caja de debate se centró en la nula experiencia de República Dominicana en fases finales de la Copa del Mundo, señalando que incluso países vecinos de la región caribeña como Haití ya registran participaciones históricas en los máximos escenarios organizados por la federación internacional.
“Zapatero a tus zapatos”: Los comentarios más ácidos invitaron a la fanaticada dominicana a “no roncar” en un deporte donde apenas están dando sus primeros pasos de crecimiento, sugiriendo de forma jocosa que el patio debería limitar sus discusiones masivas a disciplinas donde sí ostenta una indiscutible corona global, como el béisbol de las Grandes Ligas o la exportación de ritmos urbanos como el dembow.
Crónica de un partido accidentado
Para los analistas que siguieron de cerca el compromiso televisado por la señal de CDN Deportes, el marcador final de 4-2 reflejó un duelo donde los errores infantiles y las desatenciones defensivas en el esquema dominicano le entregaron facilidades masivas al ataque comandado por Thomas Christiansen.
Aunque República Dominicana amagó con una reacción competitiva en la segunda mitad gracias a las anotaciones del estelar Mariano Díaz (al minuto 47) y de Erick Japa (al 68) para colocar la pizarra provisional por la mínima (3-2), la experiencia de los mundialistas terminó imponiendo condiciones en los minutos de cierre. El ingreso desde el banquillo de figuras como Michael Amir Murillo y el puntillazo final por cortesía de Kadir Barría al minuto 88 sepultaron las esperanzas del empate caribeño, sellando el triunfo de los istmeños ante su público.
La derrota deja una profunda lección táctica para el seleccionado dominicano de fútbol en su proceso de maduración, demostrando que para competir de tú a tú en los planos de la Concacaf todavía queda un largo e intenso camino por recorrer en las canchas de entrenamiento.