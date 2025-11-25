Victor Osimhen lidera la tabla de goleadores en la Champions League 2025-26 El delantero nigeriano del Galatasaray suma seis goles tras un hat-trick al Ajax y supera a Haaland, Kane y Mbappé. La carrera por el máximo artillero sigue abierta con varias estrellas cerca en la tabla.

Victor Osimhen se convirtió en el máximo goleador de la UEFA Champions League 2025-26 tras anotar tres goles en la victoria del Galatasaray por 3-0 como visitante ante el Ajax, alcanzando un total de seis tantos en el torneo. Según el informe oficial de la UEFA publicado el martes 25 de noviembre de 2025, el delantero nigeriano logró esta marca en solo tres partidos disputados, ya que no participó en la jornada inaugural ante el Eintracht Frankfurt.

Osimhen viene de marcar en tres partidos consecutivos: abrió su cuenta con un gol en casa frente al Liverpool en la segunda jornada, luego anotó un doblete en la victoria 3-1 sobre el Bodø/Glimt y cerró su hat-trick ante el Ajax. Gracias a este desempeño, superó en la tabla de goleadores a Erling Haaland (Manchester City), Harry Kane (Bayern Múnich) y Kylian Mbappé (Real Madrid), quienes suman cinco goles cada uno.

Erling Haaland se mantiene cerca en la carrera, destacando su reciente anotación ante el Borussia Dortmund y habiendo logrado marcar en tres partidos consecutivos. Kane, por su parte, acumula sus cinco goles repartidos en tres triunfos del Bayern, incluyendo dobletes ante Chelsea y Pafos. Kylian Mbappé ha marcado tres de sus cinco goles desde el punto de penal y anotó el primer hat-trick de la fase principal con la camiseta del Real Madrid.

En el segundo pelotón de goleadores aparecen Anthony Gordon (Newcastle), Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Marcus Rashford (Barcelona), todos con cuatro tantos. En la tabla de asistencias, Michael Olise (Bayern Múnich) lidera con cuatro pases de gol, seguido por Pierre-Emerick Aubameyang (Marsella), Dominik Szoboszlai (Liverpool) y Tijjani Reijnders (Manchester City), con tres cada uno.

El informe de la UEFA recuerda que históricamente la carrera por el máximo goleador ha estado dominada en las últimas décadas por Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Con Osimhen en la cima a mitad de la etapa de liga, la disputa por el trono de goleador europeo en la edición 2025-26 se mantiene abierta hacia las fechas decisivas de la Champions.