Villarreal vs Espanyol: ¿Quién llega mejor al duelo de la Jornada 34? El conjunto blanquiazul busca aprovechar su gran momento para sellar su continuidad en Primera, mientras el "Submarino Amarillo" intenta reencontrarse con el triunfo tras su último tropiezo.

27/04/2025 · 09:22 AM

Con la confianza que otorgan los buenos resultados, el Espanyol afronta este domingo un compromiso crucial en su lucha por la permanencia. El equipo de Manolo González visita al Villarreal en el Estadio de la Cerámica, en un encuentro aplazado por el temporal que azotó Castellón semanas atrás. Los catalanes, que atraviesan su mejor racha del curso, tratarán de convertir esta “vida extra” en un paso definitivo hacia la salvación matemática en LaLiga EA Sports.

El Espanyol llega lanzado en su mejor momento

La escuadra perica aterriza en territorio castellonense con los ánimos por las nubes. Con 39 puntos en la clasificación, el Espanyol ha firmado en sus últimas cinco jornadas tres victorias consecutivas y dos empates, una cosecha que le ha permitido alejarse de los puestos de descenso y encarar el tramo final del campeonato con optimismo renovado.

Sin embargo, dentro del vestuario no hay lugar para la relajación. Jugadores y cuerpo técnico mantienen la concentración al máximo, conscientes de que hasta que los números no lo certifiquen, la permanencia no está garantizada. El partido frente al Villarreal representa una exigente prueba de carácter y ambición para un grupo que ha demostrado saber sufrir y competir en situaciones de máxima presión.

Un Villarreal que no pasa por su mejor versión en casa

El Villarreal, pese a mantenerse en la sexta posición del campeonato, atraviesa un momento delicado como local. En su fortín, La Cerámica, apenas ha sumado 22 puntos esta temporada, una cifra que le convierte en el equipo menos fiable como anfitrión entre los clubes de la parte alta de la tabla.

Los de Marcelino García Toral vienen de encajar una dura derrota en Vigo ante el Celta, donde mostraron una de sus versiones más grises. Además, acumulan cuatro partidos seguidos sin conocer la victoria en su estadio, una dinámica que pretenden revertir cuanto antes para seguir aferrados a la zona europea.

Historial parejo entre Espanyol y Villarreal en La Cerámica

El Espanyol puede aferrarse a los precedentes recientes para alimentar su esperanza. En las últimas cinco visitas ligueras a Villarreal, los blanquiazules han logrado dos empates y dos victorias, mientras que el conjunto amarillo solo ha podido imponerse una vez. Eso sí, en los dos enfrentamientos más recientes, el triunfo fue para los locales.

El equipo catalán ha mejorado también su rendimiento a domicilio en las últimas semanas, como lo demuestran su victoria ante el Celta (0-2) y el empate arrancado frente al Valencia (1-1) en Mestalla, resultados que refuerzan su ambición de seguir sumando fuera de casa.

Bajas sensibles en el Villarreal y novedades en los pericos

Marcelino no podrá contar con varios jugadores importantes para este compromiso. Gerard Moreno, Álex Baena, Raúl Albiol e Ilias Akhomach se encuentran lesionados, mientras que Eric Bailly cumple sanción tras su expulsión en la pasada jornada. A pesar de estas ausencias, el Villarreal recupera al lateral Sergi Cardona, quien ya cumplió su partido de suspensión.

En el Espanyol, Manolo González sigue pendiente de la evolución de algunos futbolistas con molestias, aunque el grueso del equipo que ha protagonizado esta remontada clasificatoria estará disponible para intentar dar otro paso hacia la salvación.

Con realidades diferentes pero objetivos claros, Villarreal y Espanyol medirán sus fuerzas en un duelo de alta tensión en La Cerámica. Mientras los locales buscan reencontrar su mejor versión y mantenerse firmes en la lucha europea, los visitantes sueñan con certificar su permanencia en la elite del fútbol español. En juego, más que tres puntos: el impulso definitivo hacia sus respectivas metas.