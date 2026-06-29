La faceta más íntima y humana del “7” de la Canarinha. La presión de los escenarios más imponentes y la frialdad de las estadísticas de élite quedaron a un lado por unos minutos para dar paso a la historia más conmovedora de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. En la antesala del trascendental compromiso de dieciseisavos de final en Houston, el extremo y gran referente de la selección de Brasil, Vinícius Júnior, se convirtió en el centro de las miradas tras romper a llorar de emoción en una entrevista televisiva al recordar a su abuela Nilza.
El emotivo episodio ocurrió este domingo durante una participación especial del atacante en el popular programa ‘Domingão’ de la cadena brasileña Globo, conducido por el presentador Luciano Huck. La producción sorprendió al futbolista del Real Madrid al proyectar un video donde su abuela rememoraba con profundo cariño los primeros años de vida del hoy astro mundial, deseándole la bendición de la Virgen de Aparecida para el resto de la justa mundialista.
Dormir en una casa pequeña y el sueño de la pelota
“Era un niño avergonzado. Lo suyo era la pelota. Ahí, dormía a mi lado, hasta los 16 años. A veces nos abrazábamos y miraba a ver si estaba a mi lado”, relató con ternura doña Nilza en la pieza audiovisual, conmoviendo de inmediato al jugador, quien con la voz entrecortada e incapaz de contener el llanto, agradeció públicamente las raíces humildes que forjaron su carácter competitivo.
Con lágrimas en los ojos, el exjugador del Flamengo abrió su corazón sobre las carencias que atravesó en su niñez: “Mi abuela hizo de todo para sacarme adelante, a pesar de tener una casa muy pequeña. Por eso tenía que dormir con ella. Me quedo sin palabras. Es una persona que marcó mi vida y, siempre que puedo, estoy a su lado y aprovecho cada momento porque sé que en algún momento las personas tienen que partir”, confesó Vinícius ante las cámaras, haciendo extensivo el agradecimiento a toda su familia por blindarlo ante la adversidad para que pudiera cumplir su meta de ser futbolista profesional.
El líder de un Brasil que va de menos a más rumbo a Houston
Más allá del emotivo pasaje extrafutbolístico, las estadísticas de Vinícius Júnior en la presente Copa del Mundo avalan su etiqueta como uno de los candidatos naturales a MVP del torneo. El habilidoso extremo izquierdo ha comandado de forma magistral el ataque de una escuadra pentacampeona que ha ido de menos a más, registrando una espectacular cosecha de cuatro goles y una asistencia en los tres partidos correspondientes a la fase de grupos.
Con el búnker de la Seleção totalmente enfocado en la fase del “mata-mata”, Brasil saltará al terreno de juego este lunes en la ciudad de Houston para medirse a la siempre disciplinaria escuadra de Japón en las llaves de dieciseisavos de final. Inspirado por las bendiciones de su abuela y arropado por el cariño de toda una nación, Vini buscará canalizar esa emotividad en la cancha para guiar a los suyos hacia la ronda de los octavos de final y mantener vivo el anhelo de la sexta estrella.