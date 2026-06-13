Vini Jr rescata a Brasil Un monólogo africano que encendió las alarmas de Ancelotti. En una exhibición de fisonomía táctica caribeña y vertical, el atacante del Real Madrid se vistió de héroe para firmar el 1-1 definitivo en el MetLife Stadium ante unos Leones del Atlas que dominaron los hilos del centro del campo en la víspera del certamen veraniego.