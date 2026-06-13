Vinicius Júnior rescata con un golazo el empate 1-1 para Brasil ante una sorprendente Marruecos en el MetLife Stadium.
El estreno de la Canarinha bajo el mando de Carlo Ancelotti en este Mundial 2026 dejó más dudas que certezas sobre el césped norteamericano. El MetLife Stadium de Nueva Jersey, que registró una espectacular asistencia oficial de 80,663 espectadores, fue testigo de un auténtico monólogo de la Selección de Marruecos en los primeros compases del encuentro, asfixiando por completo la zona de creación de la escuadra sudamericana.
La fisonomía del partido se rompió de forma justa al minuto 21 de la primera mitad. El madridista Brahim Díaz, quien firmó un partido imperial en el último tercio de la cancha, frotó la lámpara para meter un pase filtrado de alta precisión entre los centrales brasileños; el mediocentro del PSV Eindhoven, Ismael Saibari, aprovechó la asistencia y con una calma gélida picó el balón por encima de Alisson Becker para poner el 1-0 que hacía estallar la grada africana.
El latigazo del MVP: Vinicius Júnior al rescate
Cuando el fantasma del desastre y las críticas de la prensa del patio acechaban con mayor fuerza el esquema de Ancelotti, apareció la jerarquía individual del extremo brasileño. Al minuto 32, Vinicius Júnior se echó el equipo al hombro en su banda izquierda, recortó hacia el centro del área y sacó un latigazo brutal que batió la estirada de Yassine Bounou, sellando el 1-1 definitivo que a la postre le valió para ser elegido como el MVP oficial del encuentro.
El gol no solo fue una genialidad técnica que desafió las estadísticas del algoritmo (registrando apenas un 0.03 de goles esperados o xG), sino que ratificó el enfoque absoluto del “7” carioca, quien prefirió dejar congeladas las negociaciones de su renovación con el Real Madrid para no tener distracciones comerciales durante la cita de la FIFA.
ESTADÍSTICAS FINALES DEL ENCUENTRO (METLIFE STADIUM)
[BRASIL] 1 ➔ DISPAROS: 9 ➔ POSESIÓN: 51.2% ➔ AMARILLAS: 2
[MARRUECOS] 1 ➔ DISPAROS: 8 ➔ POSESIÓN: 48.8% ➔ AMARILLAS: 0
La pizarra de “Carletto” y el muro de Alisson en el descuento
Insatisfecho con el balance de la primera mitad, Ancelotti movió las piezas en el descanso sacrificando la experiencia de Casemiro e Ibañez para dar entrada a Danilo y Fabinho, quien ingresó con la encomienda clara de realizar el trabajo sucio y cortocircuitar la profundidad que Achraf Hakimi y Brahim generaban por la banda derecha.
A pesar de que el atacante del Barcelona, Raphinha, trabajó las tres posiciones del frente de ataque e Igor Thiago puso en apuros a la zaga marroquí, el bloque africano se mantuvo firme bajo los tres palos gracias a las intervenciones de “Bono”. En el epílogo del choque, ya sobre el minuto 90+9 de la extensa reposición, el guardameta Alisson Becker tuvo que vestirse de héroe por partida doble al repeler un bombazo lejano y taponar el rechace a bocajarro de Talbi, salvando el punto para una Brasil que arranca su andadura mundialista con la libreta llena de correcciones obligatorias.