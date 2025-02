Virgil van Dijk, capitán y líder indiscutible del Liverpool, atraviesa una de sus mejores temporadas a sus 33 años, justo cuando su contrato con los ‘Reds’ finaliza en junio. Con más de 2.730 minutos en 31 partidos y un rendimiento impecable, el central neerlandés sigue siendo pieza clave en el equipo de Jürgen Klopp.

La incógnita sobre su futuro ha generado especulaciones, y según su excompañero José Fonte, no sería extraño verlo en un club de élite como el Barcelona, Real Madrid o Bayern Múnich la próxima temporada.

El defensor neerlandés ha demostrado una resistencia admirable tras la grave lesión sufrida en 2021, que lo alejó de las canchas durante 10 meses. Desde entonces, no solo se ha recuperado, sino que ha alcanzado un nivel sobresaliente, consolidándose como uno de los mejores centrales de su generación.

José Fonte, excompañero de Van Dijk en el Southampton y actual jugador del Casa Pia portugués, aseguró que el holandés tiene tres o cuatro años más al más alto nivel y que sería una gran incorporación para clubes como el Real Madrid, Barcelona o Bayern Múnich.

“Van Dijk prosperaría en cualquiera de esos equipos y no me sorprendería verlo en uno de ellos la próxima temporada. Es un defensor fiable, y si no renueva con el Liverpool, todos los grandes clubes estarán atentos”, afirmó Fonte.

A finales de 2024, el propio Van Dijk mencionó que se veía jugando al máximo nivel por dos o tres años más, aunque dejó en el aire su continuidad en Anfield.

“Veremos qué depara el futuro”, dijo en diciembre, aunque también reafirmó su amor por el Liverpool: “Quiero al club y el club me quiere. Los aficionados me apoyan y yo los apoyo, eso es una gran base para el éxito”.

Virgil van Dijk has only had three Premier League home defeats in his entire Liverpool career so far 🤯 pic.twitter.com/cgqZQ2o7xD

— ESPN UK (@ESPNUK) February 4, 2025