Visa y Banco Popular Dominicano ofrecen a los dominicanos una experiencia única para la Copa Mundial de la FIFA 26™ Los tarjetahabientes del Banco Popular Dominicano podrán tener acceso a experiencias exclusivas durante la Copa Mundial de la FIFA 26™, gracias a Visa.

Santo Domingo, 11 de noviembre de 2025 – Visa, el socio oficial de tecnología de pagos de la Copa Mundial de la FIFA 26™, y Banco Popular Dominicano anunciaron una alianza que permitirá a los tarjetahabientes de la entidad bancaria acceder a experiencias únicas durante la Copa Mundial de la FIFA 26™ al realizar consumos con sus tarjetas Visa Popular.

Estas experiencias incluyen viajes para asistir a partidos icónicos de la Copa Mundial FIFA 26™, alojamiento, acceso VIP a la gran final, regalos especiales y merchandising oficial del torneo. Asimismo, los ganadores contarán con acceso a momentos inmersivos y exclusivos, tanto dentro como fuera de los estadios –antes y después de los partidos–, cortesía de Visa. De izquierda a derecha, los señores Francisco Ramírez, Christopher Paniagua, Nuno Lopes y Eduardo

Coello.

“En el Banco Popular reafirmamos nuestro compromiso de seguir generando beneficios reales para nuestros clientes, impulsando junto a nuestros aliados momentos memorables como estos, que inspiran, que nos elevan y que nos unen”, dijo el presidente ejecutivo de la entidad bancaria, señor Christopher Paniagua.

En tanto, Nuno Lopes Alves, Presidente Regional Visa América Latina y Caribe, expresó “nos alegra que, a través de esta iniciativa con Banco Popular, los tarjetahabientes Visa puedan ser parte de la histórica Copa Mundial de la FIFA 26™, presenciando de primera mano la emoción de uno de los eventos deportivos más esperados. Este trabajo colaborativo ofrece a los consumidores la oportunidad de cumplir un sueño y disfrutar de una experiencia única en la vida.” De izquierda a derecha, los señores Gustavo Turquía, Eugene Rault Grullón, Francisco Ramírez, Antonia

Antón de Hernández, Christopher Paniagua, Nuno Lopes, Austria Gómez, Eduardo Coello, Jorge Lemus y Juan

Lehoux.

Un torneo como ningún otro

La Copa Mundial de la FIFA 26™ promete batir récords: 48 equipos, 104 partidos durante 39 días en 16 icónicas ciudades sede, y será la primera vez que el torneo se celebre en tres países de manera conjunta en Norteamérica. Con casi 20 años de colaboración con la FIFA, Visa y FIFA continúan innovando y ampliando el acceso para aficionados, propietarios de negocios y comunidades por igual.

Acerca de Visa

Visa (NYSE: V) es un líder mundial en pagos digitales, facilitando transacciones de pago entre

consumidores, comercios, instituciones financieras y entidades gubernamentales en más de 200

países y territorios. Nuestra misión es conectar al mundo con la red de pagos más innovadora,

conveniente, confiable y segura, para ayudar a que individuos, comercios y economías puedan

prosperar. Creemos que las economías inclusivas impulsan a todos, en todas partes y vemos el

acceso como fundamental para el futuro del movimiento de dinero. Más información

en Visa.com.

Acerca de Banco Popular Dominicano

El Banco Popular Dominicano, S.A. – Banco Múltiple es la principal institución financiera de capital

privado de la República Dominicana. Su visión a favor del país se ha mantenido desde que abrió sus

puertas al público en enero de 1964. En sus más de seis décadas democratizando los servicios

financieros, la tecnología y la innovación han jugado un papel central en su modelo de negocio,

brindando soluciones para miles de historias de éxito que han transformado la República Dominicana

social, medioambiental y económicamente. De la mano con Visa, ha promovido experiencias

innovadoras en beneficio de sus clientes, como fue el auspicio de la Copa Mundial de Fútbol de la

FIFA Brasil 2014™ y las iniciativas para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, reafirmando su

compromiso con la conectividad global en el ámbito financiero.