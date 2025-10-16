Vuelven los convocados de River para enfrentar a Talleres: ¿Llega Enzo Pérez? Tras la fecha FIFA, el entrenador del Millonario recupera a seis futbolistas clave y planea modificar medio equipo para revertir la mala racha. Marcos Acuña es la gran incógnita por una molestia física.

River Plate atraviesa una etapa crítica. Con seis derrotas en los últimos siete partidos y una identidad futbolística en entredicho, Marcelo Gallardo busca una reacción inmediata. Este jueves, el entrenador recibirá una buena noticia: la vuelta de los jugadores convocados por sus selecciones. Con ellos, el “Muñeco” planea una renovación profunda del once titular para enfrentar a Talleres el próximo sábado, en un duelo que puede marcar un punto de inflexión en el presente del equipo.

El regreso de los internacionales: aire fresco en Núñez

Después del parate por la doble fecha FIFA, River recupera a seis nombres fundamentales: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Lautaro Rivero, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Matías Galarza. Todos se reincorporarán a los entrenamientos este jueves por la tarde en el River Camp, donde el cuerpo técnico evaluará sus condiciones físicas tras los compromisos con sus selecciones.

El retorno de los convocados representa un alivio para Gallardo, que en la derrota ante Sarmiento debió recurrir a un equipo improvisado —con Thiago Acosta desempeñándose fuera de posición como volante central— y que evidenció las limitaciones del plantel en momentos de crisis.

Además, el entrenador contará nuevamente con Juan Portillo, quien ya cumplió su suspensión, y con las recuperaciones de Jeremías Ledesma (superó una lumbalgia) y Gonzalo “Pity” Martínez, que dejó atrás un desgarro muscular.

Un once con muchas variantes y una duda en el lateral

El cuerpo técnico de River se prepara para realizar hasta cinco cambios en la alineación titular respecto al equipo que cayó ante Sarmiento.

Los nombres que se perfilan para regresar desde el arranque son Montiel, Rivero, Portillo, Castaño y Quintero, quien regresará al rol de conductor ofensivo tras su paso por la selección colombiana.

La incógnita pasa por Marcos Acuña. El lateral izquierdo, convocado por Lionel Scaloni, no sumó minutos en la gira de la Selección Argentina debido a una molestia en la rodilla. La lesión se originó ante Rosario Central, cuando recibió una dura falta no sancionada, y aunque viajó con la Albiceleste, nunca estuvo al 100%. Gallardo esperará hasta último momento para definir si puede ser titular o si Milton Casco ocupará su lugar.

El posible equipo para visitar a Talleres

Con todos los regresos y la evaluación física de los seleccionados, el once que se perfila para el sábado en el Mario Alberto Kempes sería el siguiente:

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Milton Casco; Giuliano Galoppo, Juan Portillo, Kevin Castaño; Juan Fernando Quintero; Maxi Salas y Sebastián Driussi o Facundo Colidio.

El Millonario, actualmente tercero en la tabla anual y en zona de repechaje internacional, necesita una victoria que corte la seguidilla negativa y devuelva algo de confianza al grupo.

La situación de Enzo Pérez: entre la prudencia y la incertidumbre

Uno de los grandes interrogantes en el mundo River sigue siendo Enzo Pérez. El capitán continúa sin regresar a la lista de convocados, pese a haberse recuperado de la herida en la rodilla sufrida ante Palmeiras, que ya lo marginó de cuatro compromisos consecutivos.

Si bien desde la semana pasada se entrena con normalidad, el cuerpo técnico prefiere no apresurarlo. A sus 39 años, el mendocino se encuentra en un proceso de reacondicionamiento físico para ponerse nuevamente a punto y evitar recaídas. Su regreso dependerá de cómo responda en los próximos entrenamientos.

River, ante un partido que puede marcar el rumbo

El enfrentamiento ante Talleres no será uno más. River llega golpeado, con el clima interno tenso y la necesidad urgente de reencontrarse con el triunfo. Gallardo, consciente de que la paciencia del entorno comienza a agotarse, apuesta a recuperar la jerarquía de sus figuras y a reconstruir la solidez que caracterizó a sus mejores versiones.