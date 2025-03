William Saliba: “Quiero ser un día el mejor defensa del mundo” El defensor francés despeja dudas sobre su futuro mientras se enfoca en los títulos con los ‘Gunners’.

En la previa del duelo de vuelta ante el PSV Eindhoven por los octavos de final de la Champions League, William Saliba dejó en claro que su renovación con el Arsenal no es un asunto prioritario en este momento. Con contrato hasta 2027 y con el Real Madrid siguiendo de cerca su evolución, el zaguero francés se mantiene tranquilo y enfocado en el presente.

Saliba se mantiene enfocado en el Arsenal

En conferencia de prensa previa al compromiso en Países Bajos, Saliba fue consultado sobre su posible extensión de contrato con el club londinense y su respuesta fue clara: “Aún no. Me quedan varios años aquí, así que no hay prisa”.

El defensor de 22 años, quien se ha convertido en pieza clave en la estructura de Mikel Arteta, reafirmó su compromiso con los ‘Gunners’ y el deseo de conseguir títulos con el club. “Estoy contento aquí, eso es así. Quiero ganar grandes cosas en el Arsenal. Si te vas sin haber ganado nada importante, los aficionados se olvidarán de ti. Yo quiero lograr grandes cosas aquí”, sentenció.

Un pilar en la defensa de los ‘Gunners’

Desde su llegada definitiva al primer equipo, tras varias cesiones, Saliba se ha consolidado como uno de los mejores centrales de la Premier League. Su sociedad con Gabriel Magalhães ha sido fundamental para que el Arsenal sea una de las defensas más sólidas tanto en Inglaterra como en la Champions League.

El francés ya acumula más de 120 partidos con la camiseta londinense y su rendimiento ha despertado el interés de clubes de élite en Europa. Sin embargo, su enfoque sigue siendo claro: crecer y llevar al Arsenal a la cima.

El gran objetivo: ser el mejor defensor del mundo

Saliba no esconde su ambición y dejó en claro que busca alcanzar la cima en su posición. “Quiero ser un día el mejor defensa del mundo. Sé que tengo que trabajar mucho y ganar títulos también, pero ese es mi sueño. Creo que no estoy muy lejos, pero ahora mismo no soy el mejor. Esta temporada no he sido tan bueno como otras y tengo que pensar por qué. Tengo que trabajar en mi juego”, reflexionó.

Con un futuro prometedor por delante, Saliba entiende que el reconocimiento individual solo llegará acompañado de títulos colectivos, razón por la cual su prioridad es triunfar con el Arsenal.

Arsenal, con un pie en cuartos de final

El equipo de Arteta se enfrentará este miércoles al PSV Eindhoven en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Con una ventaja de 7-1 obtenida en el Emirates, los ‘Gunners’ tienen todo a favor para sellar su clasificación a los cuartos de final y seguir soñando con levantar la ‘Orejona’.

Para Saliba, este es solo un paso más en su camino hacia la grandeza, con la firme convicción de dejar su huella en el club antes de pensar en el futuro.