Wolverhamptom vs West Ham: Horarios en Latinoamérica, cómo llegan los equipos, posibles alineaciones y más Dos equipos golpeados por un inicio decepcionante en la Premier League se enfrentan en Molineux con la obligación de ganar para recuperar confianza y avanzar de ronda.

Para Wolverhampton y West Ham, la Copa de la Liga puede ser la solución, ya que ambos clubes no han tenido un buen comienzo en la temporada 2025/26 de la Premier League. Los dos equipos necesitan urgentemente una victoria para animar a sus fans, en un partido que seguro será tenso e igualado.

Horario y dónde ver el partido

El partido entre Wolves y West Ham será el miércoles 27 de agosto a la 1:30 h (hora local) en el estadio Molineux. Podrás verlo en los canales de siempre que transmiten la Copa de la Liga inglesa, y también habrá actualizaciones al minuto en varias plataformas en línea.

El presente de los Wolves

El equipo de Vítor Pereira no está pasando por su mejor momento. Después de perder feo contra el Manchester City (0-4) y luego contra el Bournemouth (0-1), los Wolves están casi al final de la tabla de la Premier League. El ambiente no es el mejor, pero jugar en casa y participar en otra competencia podría ser justo lo que necesitan para mejorar.

Además, las estadísticas están de su lado: de los últimos ocho partidos contra el West Ham, los Wolves han ganado siete, lo que hace que los fans confíen en que pueden obtener un buen resultado.

El mal arranque del West Ham

La situación del equipo de Londres es aún más preocupante. Los Hammers perdieron en su primer partido contra el Sunderland (0-3), que acababa de ascender, y luego recibieron una paliza en el derbi contra el Chelsea (1-5). Con dos derrotas seguidas y muchos goles en contra, el equipo de Julen Lopetegui está en el fondo de la tabla y necesita reaccionar rápido.

Tampoco tienen buenos recuerdos recientes en la Copa de la Liga: la temporada pasada, el Liverpool los eliminó con un doloroso 1-5.

Bajas y condicionantes de ambos equipos

Los Wolves no podrán contar con Tote Gomes, que está suspendido, y Enso González seguirá de baja por lesión hasta septiembre como mínimo. En cuanto al West Ham, la baja más importante es la de Crysencio Summerville, que todavía se está recuperando.

Posibles alineaciones

Wolverhampton (3-4-3): Johnstone; Doherty, Mosquera, S. Bueno; Hoever, Bellegarde, André, H. Bueno; Munetsi, Kalajdzic, Arias.

West Ham (3-4-2-1): Hermansen; Todibo, Kilman, Aguerd; Wan-Bissaka, Ward-Prowse, Potts, Diouf; Paquetá, Bowen; Füllkrug.

Como ambos equipos están jugando mal, se espera un partido difícil y muy parejo. Los Wolves tienen ventaja por jugar en casa, pero los dos necesitan ganar. No sería raro que el partido se alargue y se defina en una tanda de penales.