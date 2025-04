Wolverhampton y Leicester City ya tienen todo listo para verse las caras este sábado 26 de abril desde las 11:00 (hora local) en el Molineux Stadium, por la fecha 34 de la Premier League. Ambos clubes han confirmado sus alineaciones para un partido que enfrenta a un Wolves en plena resurrección frente a un Leicester que ya lamenta su descenso al Championship.

A pesar de las distintas trayectorias recientes, los dos conjuntos llegan decididos a defender su camiseta con honor. Wolves, impulsado por una histórica racha de victorias, no quiere frenar su impulso de cara a un posible top 10. Por su parte, Leicester buscará dar una muestra de carácter en el ocaso de una temporada para el olvido.

Con Vitor Pereira a la cabeza, los Wolves mantendrán el esquema táctico que tanto resultado les ha dado en las últimas jornadas: un 3-4-2-1 dinámico, compacto en defensa y letal en transición. La principal novedad es la confirmación de Matheus Cunha y Jørgen Strand Larsen como los hombres más adelantados.

Once titular de Wolverhampton:

Desde el banco de suplentes estarán disponibles opciones como Matt Doherty, Boubacar Traoré y Pablo Sarabia, quienes podrían ser clave si el partido requiere variantes ofensivas o equilibrio en el medio. No podrán ser de la partida figuras como Jean Bellegarde, Hwang Hee-Chan o Sasa Kalajdzic, todos fuera por lesión.

✌️ Two changes from #MUNWOL

➡️ Sa and Doherty are into the starting XI

How we line-up to face @LCFC.

🐺📋 pic.twitter.com/vhTUb8bQBm

— Wolves (@Wolves) April 26, 2025