El próximo domingo 13 de abril, el Molineux Stadium será el escenario de un encuentro que promete intensidad, táctica y ambición. Wolverhampton y Tottenham Hotspur se enfrentarán en un duelo clave por la zona alta de la Premier League, donde cada punto puede marcar la diferencia en la lucha por los puestos europeos.

Ambos equipos llegan con propuestas contrastantes: los locales, de la mano de Vitor Pereira, apuestan por un sistema sólido con tres centrales y carrileros largos; mientras que los Spurs, bajo la dirección de Ange Postecoglou, despliegan un estilo vertical y dinámico, característico del 4-3-3 ofensivo que tanto los identifica.

April 13, 2025