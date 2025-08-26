Wolves vs West Ham: un historial con igualdad, sorpresas y duelos inolvidables Los enfrentamientos entre Wolverhampton y West Ham United siempre han ofrecido partidos vibrantes.

Los partidos entre el Wolverhampton y el West Ham se han jugado principalmente en la Premier League y en las copas locales. Ambos equipos han tenido grandes victorias, derrotas inesperadas y resultados importantes en diferentes temporadas.

Balance histórico entre Wolves y West Ham

En total, estos dos equipos se han enfrentado 76 veces. El West Ham tiene más victorias, con 36, mientras que el Wolverhampton tiene 26. También ha habido 14 empates. En cuanto a los goles, el West Ham también está por delante, con 125 goles a favor y 93 en contra. Cuando juegan en casa, en Molineux, los Wolves suelen ser fuertes. De 38 partidos en casa, han ganado 19, empatado 7 y perdido 12.

Han marcado más goles de los que han recibido (58 a favor y 47 en contra). Pero cuando juegan en el Estadio Olímpico de Londres, la cosa cambia. El West Ham ha ganado 24 de los 37 partidos allí, y los Wolves solo han conseguido 6 victorias como visitantes.

Duelo en la Premier League: dominio repartido

La Premier League es donde más se han enfrentado estos dos equipos. Han jugado 56 partidos, y los resultados están bastante igualados:

Wolves: 22 victorias

Empates: 11

West Ham: 23 victorias

En cuanto a los goles, el West Ham lleva la delantera con 87 goles a favor frente a 76 del Wolverhampton.

En Championship y FA Cup, ventaja clara para West Ham

También se han enfrentado en otras ligas. En el Championship, jugaron 16 veces, con solo 3 victorias para el Wolverhampton, 3 empates y 10 victorias para el West Ham. La diferencia de goles es grande: 28 a 12 para el West Ham. En la FA Cup, tampoco le ha ido bien al Wolverhampton. Han perdido los tres partidos que han jugado contra el West Ham en esta competición.

Los duelos más recientes: máxima paridad

En las últimas temporadas de la Premier League, los partidos han estado muy equilibrados. En la temporada 2024/25, cada equipo ganó un partido: En la jornada 15, el West Ham ganó 2-1 en Londres. En la jornada 30, el Wolverhampton respondió ganando 1-0 en Molineux. Lo mismo ocurrió en temporadas anteriores: en la 2023/24, el West Ham ganó los dos partidos (2-1 y 3-0), mientras que en la 2022/23 cada uno ganó en casa (2-0 para el West Ham en Londres y 1-0 para los Wolves en Wolverhampton).

Un clásico moderno en la Premier

Puede que no sea un clásico con mucha historia como otros en Inglaterra, pero los partidos entre el Wolverhampton y el West Ham siempre generan expectación. Los resultados suelen ser importantes para la lucha en la mitad de la tabla y, en ocasiones, para intentar clasificarse para competiciones europeas o evitar el descenso. El historial muestra que ambos equipos tienen sus momentos de alegría y que, aunque el West Ham tiene una ventaja general, el Wolverhampton siempre encuentra la forma de responder, sobre todo cuando juega en casa.