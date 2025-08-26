Wolves vs West Ham ya tienen todo listo: Las alineaciones para el choque de la Copa de la Liga Los entrenadores de Wolverhampton y West Ham definieron a sus once titulares para un duelo decisivo en la Copa de la Liga inglesa.

La tercera ronda de la Copa de la Liga Inglesa nos trae un partidazo: Wolverhampton contra West Ham en Molineux, ¡a matar o morir! Los dos equipos no han empezado bien en la Premier League, así que esta copa es la chance perfecta para levantar cabeza. Ya casi empieza el partido y los técnicos soltaron los nombres de los que van de arranque. ¡Atentos que estas son las claves del juego!

Wolverhampton apuesta por un 3-4-3 ofensivo

El técnico del Wolverhampton, Vítor Pereira, no cambia su idea de atacar, aunque las cosas no estén saliendo bien. Los Wolves salen con tres defensas, cuatro medios que corren y meten, y tres delanteros que buscarán el gol.

Alineación de Wolverhampton (3-4-3):

Arquero: Johnstone

Johnstone Defensas: Doherty, Mosquera, S. Bueno

Doherty, Mosquera, S. Bueno Mediocampo: Hoever, Bellegarde, André, H. Bueno

Hoever, Bellegarde, André, H. Bueno Delantera: Munetsi, Kalajdzic, Arias

Pereira quiere recuperar la pelota rápido en el medio y usar las bandas para pasarle la bola al goleador Kalajdzic, que será el hombre en el área.

West Ham apuesta a la solidez con un 3-4-2-1

Por otro lado, el West Ham de Julen Lopetegui necesita puntos como agua. Los Hammers se plantan con tres centrales atrás, carrileros que suben y bajan, y dos enganches detrás del delantero. La idea es tener equilibrio y aprovechar la calidad de los de arriba.

Alineación de West Ham (3-4-2-1):

Arquero: Hermansen

Hermansen Defensas: Todibo, Kilman, Aguerd

Todibo, Kilman, Aguerd Mediocampo: Wan-Bissaka, Ward-Prowse, Potts, Diouf

Wan-Bissaka, Ward-Prowse, Potts, Diouf Ofensiva: Paquetá, Bowen

Paquetá, Bowen Delantero centro: Füllkrug

El tridente Paquetá-Bowen-Füllkrug será fundamental para el ataque del West Ham. El brasilero y el inglés se entienden bien y ahora quieren ser clave en un partido que puede cambiarle la cara al equipo.

Duelo marcado por la necesidad de ganar

Los dos equipos están desesperados por un triunfo. Los Wolves perdieron los dos últimos partidos de liga y están en la zona baja. West Ham tampoco ha ganado en lo que va de la temporada y viene de derrotas duras, lo que pone presión sobre los jugadores.

La Copa de la Liga es el momento ideal para recuperar la confianza y darles un respiro a los proyectos que necesitan resultados ya. Los equipos que confirmaron que van con todo: no se guardan nada.