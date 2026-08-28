Xabi Alonso marca territorio en Chelsea El técnico español ha tomado decisiones importantes apenas iniciado su etapa en Stamford Bridge, dejando claro que ningún nombre está por encima de sus prioridades y que Enzo Fernández podría estar cada vez más cerca de la salida.

La era de Xabi Alonso en Chelsea apenas comienza, pero el entrenador español ya ha enviado una señal que puede resultar mucho más importante que cualquier resultado conseguido en las primeras jornadas: en su equipo, las decisiones se tomarán pensando en el colectivo y ningún futbolista tendrá un lugar asegurado por su nombre o contrato.

La primera muestra de autoridad llegó en la Copa de la Liga. Para el encuentro frente a Luton Town, Alonso decidió dejar fuera de la convocatoria a Enzo Fernández. No solamente no fue titular: el argentino ni siquiera ocupó un lugar en el banquillo.

En circunstancias normales, la ausencia de una figura en una eliminatoria temprana de una competición doméstica podría interpretarse simplemente como una rotación. Sin embargo, el contexto que rodea a Fernández convierte la decisión en algo mucho más significativo.

Alonso insistió después del partido en que se trató de una determinación tomada conjuntamente con el club y basada en lo que consideraban mejor para el equipo. “Cada copa es importante, cada partido es importante” es, precisamente, el mensaje que Chelsea ha querido transmitir desde el inicio de esta nueva etapa.

El técnico español no dejó espacio para interpretaciones sobre posibles castigos personales. Definió a Fernández como “un buen profesional”, aseguró que está entrenando bien y evitó alimentar públicamente la controversia. Pero al mismo tiempo dejó claro que el rendimiento colectivo y las necesidades de cada encuentro estarán por encima de cualquier jerarquía individual.

Una decisión que va más allá de Luton

El caso de Fernández no puede analizarse únicamente a partir de su ausencia ante Luton. El mediocampista argentino arrastra desde hace meses una situación complicada en Stamford Bridge y su futuro vuelve a estar rodeado de incertidumbre.

El problema comenzó a tomar fuerza cuando Fernández expresó públicamente su interés por la posibilidad de jugar en el Real Madrid. Aquellas declaraciones provocaron malestar dentro del Chelsea y terminaron generando consecuencias internas. Aunque posteriormente el futbolista regresó a la dinámica del equipo, su deseo de cambiar de escenario no habría desaparecido.

La diferencia ahora es que el supuesto pretendiente principal ya no sería el conjunto blanco.

El Manchester City, dirigido por Enzo Maresca, aparece como el destino que podría terminar acelerando la operación. Chelsea había establecido una condición clara: para considerar la salida de su mediocampista, el club de Manchester debía presentar una oferta de 120 millones de libras, equivalentes a unos 162,1 millones de dólares según la conversión mencionada en la información original.

Esa propuesta no llegó antes del comienzo de la Premier League, pero el escenario podría cambiar.

Manchester City atraviesa una importante renovación de su centro del campo. Rodri, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders y Nico González han abandonado el equipo, dejando espacio y necesidad para incorporar un futbolista capaz de asumir responsabilidades en la zona central.

Ahí aparece Fernández.

Su conocimiento de la Premier League y su pasado con Maresca convierten al argentino en una opción particularmente atractiva. El técnico italiano ya conoce sus características y podría considerarlo una pieza adecuada para acompañar a los nuevos integrantes del mediocampo, entre ellos Elliot Anderson y Ayyoub Bouaddi.

Alonso no esperó para imponer su idea

La fortaleza mostrada por Alonso adquiere todavía más valor porque se produjo prácticamente desde el comienzo de su mandato.

El español tuvo un debut liguero ideal al conducir al Chelsea a una victoria por 3-2 sobre Fulham. En ese encuentro tampoco contó con Fernández. La decisión, por tanto, dejó de parecer una simple rotación puntual y comenzó a adquirir una dimensión diferente.

Alonso está construyendo una nueva estructura y parece dispuesto a tomar decisiones incómodas si considera que son necesarias.

La situación recuerda una de las principales dificultades que han acompañado al Chelsea en los últimos años: la enorme cantidad de jugadores y expectativas alrededor de una plantilla que ha atravesado constantes cambios de entrenador, proyectos y jerarquías.

Por eso, para Alonso, establecer límites desde el principio puede ser fundamental.

Su mensaje es sencillo: el equipo está por encima del individuo.

Y la gestión de Fernández puede convertirse en la primera gran prueba de esa filosofía.

El posible traspaso también puede beneficiar a Chelsea

Si finalmente Manchester City presenta una oferta cercana a las exigencias del Chelsea, la salida de Fernández no necesariamente representaría un fracaso para Alonso.

De hecho, podría ofrecerle al entrenador español una oportunidad para construir el centro del campo de acuerdo con sus propias necesidades. Además, una transferencia de semejante magnitud proporcionaría al club recursos importantes para continuar ajustando una plantilla que todavía busca recuperar estabilidad y competitividad.

El escenario también explicaría por qué Alonso parece estar afrontando la situación con tranquilidad.

El técnico no ha cerrado públicamente la puerta al argentino ni ha cuestionado su profesionalidad. Simplemente está tomando decisiones deportivas mientras el club determina qué hacer con uno de sus activos más importantes.

Ese matiz es importante.

Alonso no necesita entrar en una guerra pública con Fernández para demostrar quién manda. Basta con que sus decisiones sean coherentes con sus principios.

Y hasta ahora lo están siendo.

Chelsea necesita recuperar terreno en la Premier League y volver a competir regularmente por los puestos más altos. Para conseguirlo, Alonso deberá gestionar egos, expectativas, contratos y talento sin permitir que ninguno de esos elementos desplace el objetivo colectivo.

La exclusión de Fernández puede terminar siendo recordada como una simple decisión de rotación. Pero también puede convertirse en el primer gran gesto de autoridad de una era que necesita precisamente eso: un entrenador con una idea clara y dispuesto a ejecutarla.

Si el argentino termina marchándose al Manchester City, la decisión habrá tenido consecuencias todavía mayores. Y si permanece, Alonso ya habrá dejado claro que deberá ganarse su lugar como cualquier otro futbolista.

En Stamford Bridge, el nuevo entrenador parece haber entendido algo esencial: para reconstruir un equipo no basta con tener grandes nombres; también hay que establecer quién marca el rumbo.