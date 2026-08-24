Xavi Hernández ya está oficialmente manos a la obra como seleccionador de Países Bajos. Después de dos años alejado de los banquillos, el técnico español comenzó este lunes su nueva etapa al frente de la selección neerlandesa, un desafío completamente distinto a sus anteriores experiencias y que le exigirá combinar su filosofía futbolística con el conocimiento del entorno local.

Xavi llegó a las instalaciones de la federación neerlandesa para conocer a parte de su equipo de trabajo y comenzar la preparación del próximo parón internacional. La nueva estructura tendrá además una coordinación directa con Nigel de Jong, director de Fútbol de la Federación.

El primer gran examen ya tiene fecha: Alemania, el próximo 24 de septiembre. Después llegarán compromisos ante Serbia, en dos ocasiones, y Grecia dentro de la UEFA Nations League. La agenda le permitirá medir rápidamente hasta dónde puede trasladar sus ideas a un grupo de jugadores acostumbrado a una identidad futbolística muy marcada.

Un cuerpo técnico entre Barcelona y Países Bajos

Una de las primeras decisiones de Xavi ha sido rodearse de personas con las que ya existe una relación profesional consolidada.

Sergio Alegre y Óscar Hernández, hermano del entrenador, serán sus asistentes. Ambos formaron parte anteriormente de sus equipos de trabajo durante sus etapas en Qatar y Barcelona.

También continúa Iván Torres, quien asumirá como preparador físico después de haber desempeñado esa función junto a Xavi en Barcelona, Qatar y Leeds United.

La estructura, sin embargo, no será exclusivamente española. El nuevo seleccionador ha buscado incorporar conocimiento y experiencia del fútbol neerlandés, una decisión especialmente relevante para un entrenador que llega desde fuera.

El nombre más destacado en ese grupo es Ruud van Nistelrooy, quien continuará como asistente después de haber formado parte del banquillo neerlandés durante el pasado Mundial. Su experiencia como entrenador en Manchester United, Leicester y PSV aporta un conocimiento directo de los jugadores, la cultura futbolística y el funcionamiento de la selección.

También se incorpora Adil Ramzi, quien asciende desde la selección neerlandesa Sub-19 al combinado absoluto. A ellos se suma Patrick Lodewijks, nuevo entrenador de porteros y otro integrante con una extensa trayectoria dentro del fútbol neerlandés.

La composición responde a una idea que Xavi considera fundamental: combinar perfiles diferentes.

“Es importante rodearme de personas con cualidades, trayectorias y perspectivas diferentes que se complementen entre sí”, explicó el entrenador.

Xavi apuesta por conocer el fútbol neerlandés

La decisión de incorporar a Van Nistelrooy, Ramzi y Lodewijks no parece un detalle menor. Xavi llega a un país con una tradición futbolística profundamente definida y pretende apoyarse precisamente en personas que conocen desde dentro esa realidad.

El técnico español explicó que quiere contar con especialistas capaces de ayudar al equipo en diferentes áreas, desde el ataque y la defensa hasta las acciones a balón parado.

Esa combinación podría ser uno de los principales elementos de su proyecto: mantener una identidad futbolística reconocible sin intentar imponerla de espaldas a las características del fútbol neerlandés.

El desafío será trasladar sus conceptos a una selección que dispone de poco tiempo de entrenamiento. A diferencia del trabajo diario en un club, Xavi tendrá concentraciones breves para introducir mecanismos, conocer jugadores y construir automatismos.

Por eso, el conocimiento previo del grupo y la confianza en su cuerpo técnico pueden resultar determinantes.

Una bienvenida especial de Xavi Simons

La llegada del entrenador también ha generado una reacción positiva dentro del vestuario. Xavi Simons, una de las principales figuras de la selección, le dio la bienvenida públicamente con un mensaje cargado de simbolismo:

“Tu nombre inspiró el mío. Bienvenido a Países Bajos, entrenador Xavi Hernández”.

Más allá de la anécdota, la frase refleja el impacto que puede tener la llegada de una figura como Xavi a un grupo de jugadores jóvenes que han crecido observando el fútbol de la generación a la que perteneció el español.

Ahora la relación tendrá que trasladarse del terreno simbólico al futbolístico.

Alemania será la primera prueba

El calendario no le permitirá demasiado tiempo para aclimatarse. Alemania será el primer rival de Xavi como seleccionador neerlandés el 24 de septiembre, en una ventana internacional que tendrá una duración excepcional de tres semanas.

Después tendrá que afrontar los encuentros contra Serbia y Grecia, además de otro enfrentamiento frente al combinado serbio.

La primera convocatoria será, por tanto, una declaración de intenciones. Xavi tendrá que decidir qué jugadores encajan mejor en su modelo, cómo estructura el centro del campo y qué grado de protagonismo concede a los futbolistas capaces de interpretar un juego basado en la posesión y la asociación.

Su regreso a los banquillos no podía llegar con un escenario más exigente.

Después de dos años sin entrenar, Xavi vuelve al fútbol de máxima competición con una selección histórica y con un cuerpo técnico que mezcla confianza personal y conocimiento local. Ahora tendrá que demostrar que sus ideas pueden funcionar también en un contexto donde los entrenamientos son escasos y cada partido pesa como un examen.

El primer capítulo de esta nueva etapa tendrá lugar ante Alemania. Y Países Bajos ya espera para descubrir qué versión de Xavi llega al banquillo de la selección.