Yasser Ibrahim adelanta a Egipto y el arquero Shobeir le tapa un penalti histórico a Messi ​Drama total en Atlanta. Los "Faraones" sorprenden 1-0 a la Albiceleste en el primer tiempo. El capitán argentino falló la pena máxima en el minuto 21 ante una monumental estirada de Mostafa Shobeir.

El libreto de los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 sigue triturando todas las lógicas y las predicciones de las casas de apuestas. En un arranque de partido absolutamente volcánico sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la Selección de Egipto ha dado un zarpazo histórico al ponerse en ventaja 1-0 sobre la vigente campeona del mundo, Argentina, en los primeros compases de la batalla de eliminación directa.

​Nadie en el libreto internacional contemplaba que el bloque africano fuera capaz de vulnerar las líneas defensivas de Lionel Scaloni tan temprano. Sin embargo, apelando al orgullo y a la intensidad física que ya habían exhibido en la etapa de grupos, los dirigidos por Ibrahim Hassan aprovecharon las licencias de una zaga albiceleste que arrastra severos cuestionamientos desde los apuros sufridos en la ronda previa ante Cabo Verde. En el minuto 15 de la primera mitad, el defensor Yasser Ibrahim se vistió de héroe al conectar un certero remate que dejó sin opciones al guardameta argentino, rompiendo el celofán y poniendo a los “Faraones” en la delantera ante la mirada atónita de la torcida sudamericana.

​Shobeir se viste de héroe: El penal que silbó el estadio

​La respuesta del bando campeón del planeta no se hizo esperar y el drama alcanzó su punto de ebullición absoluto apenas cinco minutos después del mazazo africano. Tras una vertiginosa transición al ataque, el colegiado del compromiso decretó una pena máxima en favor de la escuadra sudamericana en el minuto 20. Con la mesa servida para decretar la paridad e igualar las acciones en el marcador, el capitán y máximo artillero histórico de las Copas del Mundo, Lionel Messi, asumió de forma proactiva la responsabilidad desde los doce pasos en el minuto 21.

​Lo que parecía el empate cantado para la Scaloneta se transformó en la postal del torneo. Con una serenidad pasmosa y unos reflejos de otra galaxia, el portero de Egipto, Mostafa Shobeir, adivinó de forma milimétrica la trayectoria del disparo de la “Pulga”, lanzándose con estilo y estética hacia su poste izquierdo para bloquear el remate y ahogar de forma dramática el grito de gol de los vigentes monarcas del planeta. La Monumental atajada de Shobeir desató la locura en el banquillo de Mohamed Salah y dejó tocada psicológicamente a una Argentina que empieza a remar contracorriente en el partido más decisivo del año.

​La sombra de la eliminación acecha a la Albiceleste

​Con este resultado parcial, la Selección de Argentina ingresa en una zona de peligro absoluto y coquetea de forma seria con la eliminación. El Mundial de las sorpresas mayúsculas en Norteamérica ya ha cobrado las vidas de auténticos pesos pesados de la élite internacional, atestiguando las brutales caídas y despedidas prematuras de potencias de la jerarquía de Alemania, Países Bajos, Brasil, los anfitriones de Estados Unidos y la Portugal de Cristiano Ronaldo, quien se despidió con amargura de su última cita máxima.

​Aunque el cronómetro del Mercedes-Benz Stadium todavía atesora tiempo de sobra para una reacción heroica comandada por el frente de ataque sudamericano, el bloque de Egipto está jugando con una entrega y un orden táctico impecables, decididos a estampar su firma en los cuartos de final por primera vez en su historia. Con Messi y sus guerreros obligados a ajustar las tuercas de cara a la segunda mitad en Atlanta, los ojos del mundo se mantienen fijos en el rectángulo verde: ¿será esta la última vez que veamos al astro rosarino defendiendo la camiseta de su país en una Copa del Mundo, o nacerá una nueva remontada con el sello del “Plátano Power” de la Scaloneta? Manténgase conectado a nuestro diario digital para el minuto a minuto de esta batalla épica en Norteamérica.