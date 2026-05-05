El lateral del PSG, quien deberá marcar al colombiano en el Allianz Arena, reconoció que necesitará el apoyo de sus compañeros para frenar al guajiro que lleva goles ante Real Madrid y el propio PSG en esta Champions.

Hay jugadores que generan respeto antes de que empiece el partido. Luis Díaz es uno de ellos. A horas del partido de vuelta de las semifinales de la Champions League entre Bayern Múnich y PSG en el Allianz Arena, el lateral derecho del conjunto parisino, Warren Zaïre-Emery, admitió en rueda de prensa lo que muchos ya intuían: frenar al colombiano no será una tarea sencilla. Y lo dijo sin rodeos.

“Haré lo mejor que pueda”

Zaïre-Emery asumirá la marca de Luis Díaz en el Allianz Arena ante la baja de Achraf Hakimi. No es el escenario que hubiera elegido, y él mismo lo reconoció con una honestidad que sorprendió a los presentes:

“Cuando te enfrentas a un jugador que lo hace todo, como su tridente ofensivo, siempre es difícil defender.”

Y añadió algo que resume perfectamente la noche que vivió el PSG en la ida:

“Jugamos bien en defensa, pero aun así encajamos cuatro goles. Cuando los atacantes están a ese nivel, no hay margen de error.”

Sobre su duelo personal con Díaz, el lateral francés fue directo y algo resignado:

“En cuanto a Luis Díaz, haré lo mejor que pueda, y contaré con el apoyo de mis compañeros, como siempre.”

Una frase que, traducida al lenguaje del fútbol, significa: sé que no puedo con él solo.

El momento de Díaz: candidato al Balón de Oro

El temor de Zaïre-Emery tiene una explicación estadística y narrativa muy clara. Luis Díaz vive el mejor momento de su carrera. El extremo colombiano lleva goles ante el Real Madrid en cuartos de final y ante el propio PSG en la ida de estas semifinales. Su nivel en esta Champions ha sido tan alto que su nombre ya aparece en las conversaciones sobre el Balón de Oro 2026.

A eso se suma el contexto del Mundial 2026, que comienza en pocas semanas. Díaz llega al torneo más importante del mundo en un estado de forma extraordinario, lo que multiplica su motivación para brillar en cada partido que le queda.

Para el guajiro de La Guajira, esta noche en Múnich es otra oportunidad de escribir su nombre en la historia grande del fútbol europeo.

¿Otro partido de nueve goles?

La pregunta inevitable en la previa era si el Allianz Arena podría repetir el espectáculo del Parque de los Príncipes, donde se anotaron nueve goles en un partido que no tuvo un segundo de descanso. Zaïre-Emery no dudó en su respuesta:

“Eso es lo que va a pasar. Será el mismo partido, con la misma intensidad, quizás incluso más.”

Una advertencia que ilusiona a los amantes del fútbol y que confirma que esta noche en Múnich no habrá espacio para el aburrimiento.

El plan del PSG: controlar el ritmo

A pesar de la promesa de intensidad, Zaïre-Emery también reveló la estrategia que tiene en mente el PSG para administrar la pequeña ventaja del 5-4 global:

“Nos tocará a nosotros dictar el ritmo, no excedernos e intentar calmar las cosas cuando sea necesario.”

“En esta etapa de la temporada, si impones un ritmo demasiado rápido, las cosas pueden ir muy deprisa en cualquier dirección.”

Un mensaje de cautela que contrasta con las declaraciones ofensivas de Luis Enrique, quien aseguró que el PSG no saldrá a defender la ventaja sino a ganar también en Múnich. Dos visiones que, combinadas, pintan un equipo que quiere controlar sin renunciar a atacar.

Los datos del partido

| Partido | Bayern Múnich vs PSG |

| Fase | Vuelta de semifinales — Champions League 2026 |

| Sede | Allianz Arena, Múnich |

| Horario RD | 3:00 PM 🇩🇴 |

| Horario Colombia | 2:00 PM |

| Horario España | 21:00 horas |

| Transmisión | ESPN (Colombia) · Disney+ (RD) · HBO Max · TNT Sports |

| Resultado ida | PSG 5-4 Bayern |