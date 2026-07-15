La salida de Didier Deschamps después de 14 históricos años en el banquillo abre paso al secreto mejor guardado del fútbol mundial: “Zizou” tomará el mando de los Bleus para liderar la reconstrucción de cara a la Eurocopa 2028.
El fin de ciclo de una de las etapas más gloriosas e influyentes del fútbol de selecciones ya es una realidad. Tras la eliminación de Francia en las semifinales del Mundial 2026 a manos de España, Didier Deschamps pondrá fin a su legendario mandato de 14 años al frente de la escuadra nacional.
Bajo la batuta de Deschamps, la selección francesa se consolidó como la potencia hegemónica del balompié moderno, alcanzando la gloria eterna con el título del Mundial de Rusia 2018, la consagración en la UEFA Nations League 2021 y el subcampeonato del mundo en Qatar 2022. Sin embargo, tras quedarse a las puertas de una nueva final en Norteamérica, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) ha decidido activar el plan de sucesión más esperado de la última década.
“Zizou” cumple su gran sueño
Todos los caminos conducen al mismo destino, y ese no es otro que Zinedine Zidane. El histórico e icónico ’10’ francés, campeón del mundo como jugador en 1998 y artífice de las tres Champions League consecutivas en el banquillo del Real Madrid, es el elegido unánime para tomar las riendas del seleccionado de su país.
Según ha revelado el periodista especializado en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, la directiva de la FFF tiene todo planificado para finiquitar la documentación y estampar la firma del contrato una vez que se baje el telón del Mundial de manera oficial. Zidane, quien ha rechazado innumerables e multimillonarias ofertas de clubes de élite europea en los últimos años, aguardó pacientemente este momento para regresar a la dirección técnica en el que considera el mayor desafío de su carrera profesional.
El material de trabajo para el nuevo reinado
A diferencia de otros procesos de transición traumáticos, Zidane se encontrará con una de las plantillas más ricas, equilibradas y cotizadas de todo el planeta:
Líderes consolidados: Tendrá bajo su mando a un Kylian Mbappé en plena madurez deportiva, rodeado de nombres de jerarquía mundial como Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga y William Saliba.
Juventud dorada: La inagotable cantera del fútbol galo garantiza un relevo generacional de primer nivel para moldear un bloque que siga aspirando a absolutamente todos los trofeos.
La misión de “Zizou” no será sencilla, pues deberá sostener la exigencia competitiva impuesta por la era Deschamps y recuperar la química ganadora de un vestuario que se despidió con amargura de la cita norteamericana. A partir de los próximos días, el fútbol de Francia iniciará una nueva y poética era con su último gran héroe en la zona técnica.