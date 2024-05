El video del arresto de Scottie Scheffler durante el Campeonato de la PGA ha dejado a los fanáticos del golf en estado de shock. Según informes, Scheffler fue arrestado después de un malentendido de tráfico que rápidamente se volvió desagradable.

Jeff Darlington, un periodista deportivo, describió los eventos en un tweet, explicando que Scheffler intentó pasar a un oficial de policía cerca del Valhalla Golf Club. Sin embargo, el oficial intentó detenerlo, lo que llevó a una confrontación que resultó en el arresto del golfista. Darlington incluso compartió un video del arresto, lo que generó una reacción negativa de los fanáticos.

Las imágenes mostraron a Scheffler siendo conducido a un coche de policía por los agentes, lo que provocó críticas hacia la ciudad de Louisville, donde ocurrió el incidente. Algunos fanáticos expresaron su vergüenza y decepción por las acciones de la policía, y hubo llamados para que Louisville no vuelva a albergar eventos importantes como el Torneo de la PGA.

Here is video that I took of Scheffler being arrested: https://t.co/8UPZKvPCCf pic.twitter.com/9Tbp2tyrJh

— Jeff Darlington (@JeffDarlington) May 17, 2024