Genesis Invitational 2024: Tiger Woods destacado en la ronda 2, horarios de salida Descubre los horarios de salida completos para la Ronda 2 a continuación.

El Genesis Invitational 2024 continúa con la participación destacada de Tiger Woods en la segunda ronda. Junto a Justin Thomas y Gary Woodland, Woods jugará su segundo día en Riviera Country Club en el penúltimo horario de inicio.

La emoción del Genesis Invitational 2024 se intensifica en la segunda ronda, destacando el regreso de Tiger Woods al PGA Tour. Después de su participación en el Masters de abril pasado, Woods formó parte de un grupo estelar junto a Justin Thomas y Gary Woodland en los primeros 18 hoyos del torneo.

Para la segunda ronda, Woods continuará en el mismo grupo, aunque con un horario de salida más tarde. El trío Woods-Thomas-Woodland comenzará su segunda ronda a las 2:54 pm ET, en el penúltimo horario de inicio. La cobertura del torneo estará disponible en ESPN+, Golf Channel y Peacock.

A continuación, los horarios de salida completos para la Ronda 2 del Genesis Invitational 2024 (ET):

Camiseta nº 1:

10:20 am: Nick Dunlap, Grayson Murray

10:32 am: Will Zalatoris, Matt Kuchar, Sam Ryder

10:44 am: Luke List, JJ Spaun, Kevin Yu

10:56 am: Jason Day, Tony Finau, Brendon Todd

11:08 am: Lee Hodges, Brian Harman, Hideki Matsuyama

11:20 am: Sepp Straka, Si Woo Kim, Andrew Putnam

11:32 am: Rickie Fowler, Mackenzie Hughes, Patrick Rodgers

11:44 am: Taylor Moore, Kurt Kitayama, Eric Cole

12:01 pm: Sahith Theegala, Xander Schauffele, Tommy Fleetwood

12:13 pm: Collin Morikawa, Matt Fitzpatrick, Scottie Scheffler

12:25 pm: Wyndham Clark, Rory McIlroy, Max Homa

12:37 pm: Adam Scott, Alex Smalley, Taylor Montgomery

12:49 pm: Nicolai Højgaard, Chase Johnson

1:01 pm: Charley Hoffman, Beau Hossler, Ben Griffin

1:13 pm: Lucas Glover, Byeong Hun An, Adam Schenk

1:25 pm: Emiliano Grillo, Russell Henley, Sungjae Im

1:42 pm: Keegan Bradley, Tom Hoge, Harris English

1:54 pm: Chris Kirk, Corey Conners, JT Poston

2:06 pm: Adam Svensson, Seamus Power, Denny McCarthy

2:18 pm: Cam Davis, Adam Hadwin, Cameron Young

Penúltimo Grupo:

2:30 pm: Nick Taylor, Viktor Hovland, Sam Burns

Grupo Destacado con Tiger Woods:

2:54 pm: Justin Thomas, Tiger Woods, Gary Woodland

Último Grupo:

3:06 pm: Ludvig Åberg, Nick Hardy, Christiaan Bezuidenhout

Mantente conectado para disfrutar del emocionante desarrollo del Genesis Invitational 2024.